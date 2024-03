Non solo il voto ai partiti, nei nuovi sondaggi politici aggiornati a oggi, mercoledì 13 marzo 2024, si parla anche di attualità e il tema verte sul sempre attuale argomento relativo alla parità dei diritti tra donne e uomini. Cosa ne pensano i nostri connazionali? Scopriamolo insieme.

Il voto ai partiti

Di recente si è festeggiata la festa delle donne, celebrazione che cade come sempre l’8 marzo. Naturale quindi che alcuni sondaggisti si siano concentrati sul tema di uguaglianza tra donne e uomini per sapere cosa ne pensano gli italiani.

FRATELLI D’ITALIA 27,1%

PARTITO DEMOCRATICO 20,2%

MOVIMENTO 5 STELLE 15,4%

LEGA 8,1%

FORZA ITALIA 7,6%

AZIONE 4,5%

VERDI E SINISTRA 4,1%

ITALIA VIVA 3,1%

+EUROPA 2,7%

ITALEXIT PER L’ITALIA 1,5%

UNIONE POPOLARE 1,4%

DEM. SOVRANA E POPOLARE 1,3%

NOI MODERATI 1,0%

ALTRE LISTE 2,0%

NON SI ESPRIME 39%

Prima di scoprirlo, però, i sondaggi politici ci offrono un nuovo spaccato in merito ai partiti del nostro paese e nello specifico alle preferenze dell’elettorato. Insomma, chi voterebbero oggi gli italiani se si andasse alle urne? Ecco le percentuali di voto offerte dallo studio effettuato da SWG per conto di La7:

È appena al di sotto del 7% il vantaggio che Fratelli d’Italia conserva sul Partito Democratico, quindi anche questi sondaggi politici offerti da SWG confermano sostanzialmente quanto visto nelle ultime rilevazioni. Da segnalare invece il nuovo sorpasso della Lega ai danni di Forza Italia. Particolarmente interessante anche lo studio effettuato sulle possibili coalizioni. Lo studio ci viene offerto da Tecnè e mira a capire se secondo gli italiani la sinistra ha la possibilità di superare la destra se i suoi partiti si coalizzassero tra loro

Secondo lei, le opposizioni unendosi potrebbero battere ancora il centrodestra in un confronto elettorale, come successo la scorsa settimana in Sardegna?

sì 51%

no 34%

(non sanno, non indicano) 15%

Sondaggi politici, la parità tra uomini e donne

Particolarmente interessante, come detto, il sondaggio relativo alla parità di genere.

8 marzo Festa della donna, secondo lei ha ancora senso festeggiare questa giornata?

Donne e uomini hanno gli stessi diritti e le medesime possibilità professionali nel nostro Paese? A chiederlo ai nostri connazionali ci ha pensato Emg per conto della RAI. Ecco il primo dei due quesiti proposti:

Secondo la maggior parte degli intervistati tale festa ha ancor senso, il 59% degli italiani ha infatti risposto di sì. Il no è invece arrivato al 31%, mentre si è astenuto il 10% degli intervistati. È interessante notare le differenze di risposte tra donne e uomini. Per il 66% di questi ultimi la festa ha ancora senso, mentre solo il 51% delle donne è d’accordo, confermando comunque una prevalenza a favore della festa in questione. Decisamente più importante invece la seconda domanda proposta da Emg:

Lei ritiene che in Italia ci sia piena parità e opportunità tra uomini e donne?

Solo il 29% degli uomini ha risposto di sì, mentre il 63% ha risposto di no. ancora più forte la negazione delle donne, il 19% ha risposto di sì, mentre il 79% dice no. In totale, il 24% degli italiani afferma che la parità è ormai raggiunta, mentre il 71% afferma di no. Si tratta quindi di una votazione plebiscitaria. A quanto pare, dunque, la parità di genere nel nostro Paese è un traguardo raggiunto più a parole che a fatti, come testimoniato dai sondaggi politici in questione.

