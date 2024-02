È ricco di temi l’appuntamento di oggi, lunedì 12 febbraio 2024, sui sondaggi politici. Tanti i temi trattati, soprattutto a livello internazionale. C’è spazio per le percentuali ai partiti nelle elezioni europee, ma anche interessanti quesiti relativi al caso Salis e all’idea del Ministro Crosetto di rinfoltire l’esercito con 10 mila riservisti. Cosa ne pensano gli italiani? Scopriamolo insieme.

Il voto ai partiti

Come ormai tradizione partiamo con la prima domanda di questi sondaggi politici, ossia il voto ai partiti. Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne? Le percentuali son offerte dallo studio effettuato da SWG per conto di La7:

FRATELLI D’ITALIA 28,1%

PARTITO DEMOCRATICO 20,0%

MOVIMENTO 5 STELLE 15,9%

LEGA 8,5%

FORZA ITALIA 7,3%

AZIONE 4,3%

VERDI E SINISTRA 4,0%

ITALIA VIVA 3,1%

+EUROPA 2,4%

ITALEXIT PER L’ITALIA 1,6%

UNIONE POPOLARE 1,3%

SUD CHIAMA NORD 1,1%

ALTRE LISTE 2,4%

NON SI ESPRIME 36%

In buona sostanza le percentuali vengono confermate anche per quanto riguarda le elezioni europee, anche se in questo caso però ci affidiamo agli studi effettuai da Termometro Politico, il che inevitabilmente porta a qualche differenza:

Fratelli d’Italia 29,1%

PD 19,6%

Movimento 5 Stelle 16,2%

Lega 9,4%

Forza Italia 6,8%

Azione 3,8%

Sinistra Italiana/Verdi 3,0%

Italia Viva 2,6%

Più Europa 2,4%

Democrazia Sovrana e Popolare 1,7%

Unione Popolare 1,5%

Per l’Italia 1,4%

Altri 2,5%

Rimaniamo sul gradimento espresso dagli italiani verso i nostri leader politici.

Molto 26,0%

Abbastanza 15,9%

Poco 12,0%

Per nulla 45,8%

Non so/preferisco non rispondere 0,3%

Quanta fiducia hanno nel nostro Presidente del Consiglio? Ecco le percentuali:

Devastante il dato percentuale, ben il 45,8% degli intervistati ha affermato di non avere per nulla fiducia nella leader di Fratelli d’Italia. Del resto, i rincari per l’inflazione in arrivo preoccupa non poco. Come si spiega allora il fatto che il partito rimane al primo posto tra le preferenze degli italiani? A quanto pare il problema rimane ancora una volta quello di una mancata e reale opposizione che possa ispirare le fiducia dell’elettorato.

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Passiamo ora a questioni di più stretta attualità, come ad esempio il caso Ilaria Salis, ecco domanda e risposte:

Cosa pensa della vicenda e del trattamento di Ilaria Salis, l’italiana in carcere a Budapest?

È stata arrestata per motivi politici e sta subendo un trattamento indegno, l’Ungheria non è un Paese civile. L’Italia deve farla trasferire in Italia 29,7%

Non mi pronuncio sul merito dell’accusa, non so se è colpevole, ma certamente non sta venendo trattata in modo dignitoso in carcere 30,3%

Ha commesso un crimine, sapeva sarebbe stata trattata secondo le regole del sistema giudiziario ungherese. La responsabilità è sua 25,9%

È una persona violenta e pericolosa. Fa bene l’Ungheria a punire duramente quelli come lei. L’Italia, anzi, dovrebbe prendere esempio 11,4%

Non so/non intendo rispondere/non conosco la vicenda 2,7%

Fa discutere anche la proposta della Lega che chiede 10 mila riservisti per difendere l’Italia.

Il ministro della Difesa Crosetto ha detto che l’esercito ha bisogno di 10mila riservisti per difendere l’Italia. Cosa ne pensa?

Ha totalmente ragione, crescono le probabilità che una guerra ci interessi direttamente. È necessario essere preparati 17,2%

Anche se non penso che l’Italia sarà coinvolta in qualche guerra è utile rafforzare le nostre Forze Armate, da tempo sottofinanziate 30,4%

Non sono molto d’accordo, i sistemi di difesa vanno rafforzati, ma si puù fare con un miglioramento tecnologico e più accordi con i partner internazionali 18,2%

Non sono per nulla d’accordo. È una spesa inutile e una proposta militarista. Abbiamo bisogno di meno soldati e meno armi in Italia e nel mondo 30,8%

Non so/non intendo rispondere 3,4%

Cosa pensa del piano Mattei per l’Africa proposto dal Governo?

Sono molto favorevole, credo sia indispensabile collaborare con i Paesi africani e farli crescere per frenare l’immigrazione in Europa 27,6%

Sono a favore, ma è necessario che sia un progetto europeo, con risorse maggiori, non solo italiano 30,2%

Sono contrario, l’Africa ha già ricevuto molti aiuti, finiti in sprechi e corruzione. Deve imparare a cavarsela da sola 5,3%

È un progetto fumoso, serve solo a distogliere l’attenzione dalle sue politiche razziste verso gli immigrati 32,6%

Non so/non intendo rispondere 4,3%

