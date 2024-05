Nuovo appuntamento con i sondaggi politici offerti dagli esperti. Stavolta gli studi si aggiornano a oggi, venerdì 10 maggio, e ci offrono il quadro completo di quelle che sono le varie problematiche che affliggono il nostro Paese. Dalle tasse alla sanità, passando anche per il caso Santanchè e la guerra tra Russia e Ucraina. Ecco cosa ne pensa l’elettorato.

Il voto ai partiti

Come sempre, anche in questa tornata di sondaggi politici, la precedenza la dedichiamo al voto ai partiti.

Fratelli d’Italia 26,6%

Partito Democratico 20,6%

Movimento 5 Stelle 16,1%

Lega 8,8%

Forza Italia–Noi Moderati 8,5%

Stati Uniti D’Europa di Renzi e Bonino 4,9%

Alleanza Verdi-Sinistra 4,6%

Azione 4,5%

Libertà di Cateno De Luca con Popolo della famiglia e Movimento Italexit 2,3%

Pace Terrà Dignità di Santoro 1,8%

Altre liste 1,3%

Non si esprime 37%

Chi voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne? La risposta ci viene offerta dallo studio proposto da SWG:

Passiamo ora alle varie crisi che affliggono il nostro Paese e non solo. Nella metà degli anni 80, l’universo DC resettò la sua linea editoriale cancellando il multiverso con un crossover che si intitolava Crisi sulle Terre Infinite. Un po’ per gioco, ma anche per associazioni argomentative del titolo, abbiamo pensato a crisi infinite sull’Italia, un gioco di parole che richiama a quell’evento e probabilmente vuole intendere che anche il nostro Paese ha bisogno di un reset totale per uscire dalle varie difficoltà che si sta trovando costretta ad affrontare. In questo caso lo studio ci viene offerto da Ipsos per conto di ITV Movie. Ecco il primo quesito:

A suo parere, in questo anno e mezzo di attività il governo guidato da Giorgia Meloni ha affrontato in maniera soddisfacente il problema delle troppe tasse?

sì 19%

no 64%

(non sanno, non indicano) 17%

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio di Daniela Santanchè con l’accusa di truffa ai danni dello Stato. A suo parere Daniela Santanchè…?

si deve dimettere da Ministro 66%

deve rimanere al suo posto 20%

(non sanno, non indicano) 14%

Vittorio Sgarbi si è dimesso dal governo in seguito alle indagini della Procura e alle decisioni dell’autorità antitrust. A suo parere è giusto candidarlo alle elezioni europee?

sì 23%

no 62%

(non sanno, non indicano) 15%

Sondaggi politici, gli altri quesiti

Le crisi non finiscono qui e sempre con Ipsos indaghiamo quelle che sono le ripercussioni della guerra in Ucraina.

Secondo molti osservatori l’Ucraina è sempre più in difficoltà dal punto di vista militare nella guerra contro la Russia. Quale di queste due affermazioni in proposito condivide maggiormente…?

“Troppi morti, troppe risorse: è stato un errore combattere per due anni, prendiamone atto.” 56%

“Bisogna continuare a combattere per la libertà degli Ucraini e dell’Europa.” 28%

(non sanno, non indicano) 16%

A quanto pare gli italiani iniziano a pensare che questa resistenza sia stato un grave errore.

Spostiamoci ora con l’approfondimento proposto nuovamente da SWG per conto di Gruppo Editoriale GEDI – Green & Blue:

Tra i problemi che le elencherò, quali in questo momento la preoccupano maggiormente:

la sanità 54%

l’ambiente e l’inquinamento 33%

perdita del potere d’acquisto 31%

le prospettive per i giovani 29%

le tasse/il fisco 27%

la sicurezza 27%

il sistema previdenziale (pensionistico) 27%

lo sviluppo economico 24%

la disoccupazione 21%

il fenomeno dell’immigrazione 19%

la mancanza di una classe dirigente 17%

il terrorismo 15%

la scuola 13%

gli scandali che coinvolgono la politica 11%

La sanità quindi si piazza al primo posto per quanto riguarda le crisi che sta affrontando il nostro Paese, mentre ambiente e inquinamento sono al secondo posto. Torna poi il tema del nucleare, cosa ne pensa l’elettorato nostrano?

Nel 1987 con un referendum gli italiani hanno bocciato l’utilizzo dell’energia nucleare. Oggi, data l’attuale situazione energetica, secondo lei ha senso riconsiderare la possibilità di usare il nucleare?

La risposta è estremamente divisoria, visto che gli intervistato esprimono un perfetto 50 e 50.

