Le migliori ed economiche soluzioni antizanzare per un’estate senza fastidi

Quando pensiamo all’estate, pensiamo al sole, il mare, ma anche il caldo afoso e soprattuto le zanzare. Tutti gli italiani a questo punto della stagione si concentrano su efficaci antizanzare per risolvere il problema. Questi insetti infatti sono attratti da umidità e calore, ma risultano essere fastidiosissimi a causa delle loro punture che provocano un enorme prurito. Come fare quindi proteggersi da questo fastidioso insetto e godersi pienamente l’estate?

Vediamo quali sono i prodotti più efficaci e sicuri, delle soluzioni antizanzare pensate apposta per permetterci di goderci pienamente la bella stagione. Si tratta di sistemi vari atti a proteggerci dalle zanzare e ne esistono di diverse tipologie e prezzi. Abbiamo quindi deciso di selezionare le 5 soluzioni più economiche antizanzare per risolvere il problema in base alle esigenze dei consumatori.

Le soluzioni più economiche

Partiamo da quella che dovrebbe essere la più economica in assoluto. Stiamo parlando dell’Autan Family Care Spray. Si tratta di uno spray repellente che offre una protezione fino a 6 ore contro le zanzare comuni e tropicali.

Ha una formula delicata che si assorbe rapidamente sulla pelle. Contiene il principio attivo Icaridina che è efficace e sicuro anche per i bambini dai 2 anni in su. La sua fragranza è fresca e gradevole e il costo medio per 100 ml è di circa 6 euro.

La seconda soluzione particolarmente economica che vi proponiamo è Alontan Cerotto Diffusore. Questo cerotto repellente per zanzare offre una protezione discreta e pratica contro gli insetti volanti. Ha una formula a base di oli essenziali di citronella, coriandolo e geranio che diffondono un profumo repellente nell’aria. Si applica sui vestiti o su altre superfici e dura fino a 6 ore.

Il prodotto non deve essere applicato sulla pelle, anche se ha una fragranza delicata e gradevole. Il costo medio per 24 pezzi è di circa 7 euro.

Saliamo leggermente di costo, mantenendoci però tra le soluzioni antizanzare economiche. Il terzo consiglio è Jungle Formula Molto Forte Roll-on. Questo repellente offre una protezione fino a 10 ore contro le zanzare comuni e tropicali. Ha una formula concentrata e resistente all’acqua che si applica facilmente sulla pelle. Contiene il principio attivo DEET (dietiltoluamide) che è il più potente sul mercato. L’odore è neutro, e il costo medio per 50 ml è di circa 9 euro.

Antizanzare, le altre soluzioni

Se le tre proposte appena elencate non vi soddisfano, allora è possibile alzare leggermente il prezzo per scoprire quali altri prodotti antizanzare esistono sul mercato. Ricordiamo inoltre che è esiste il bonus per le zanzariere, altro sistema altamente consigliato per proteggersi da questi insetti. A tal proposito vi segnaliamo Nobug All Natural Insect Repellent. Si tratta di una lozione repellente che offre una protezione naturale e biologica contro le zanzare. Ha una formula a base di olio essenziale di citronella che ha un effetto repellente per gli insetti e rinfrescante per la pelle. Non contiene alcool, parabeni o coloranti artificiali. Ha una fragranza agrumata e piacevole. Il costo medio per 100 ml è di circa 10 euro.

L’ultimo consiglio ci porta invece a Rovlak Lampada Antizanzare Elettrica. Il costo medio per 2 pezzi è di circa 20 euro. È un dispositivo repellente per zanzare che offre una protezione ecologica e silenziosa contro questi insetti. Ha una tecnologia a base di lampade ultraviolette che attirano le zanzare e le uccidono con una scarica elettrica. Si collega alla presa della corrente e copre un’area fino a 150 m2. Non emette fumi o odori sgradevoli.

