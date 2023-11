Siti fake Trenitalia: prenoti il treno e ti svuotano il conto

Negli ultimi tempi, una nuova minaccia si è fatta strada nel mondo delle prenotazioni online dei treni in Italia. Una serie di siti fake, incredibilmente ben realizzati e difficili da distinguere da quelli ufficiali di Trenitalia, sono stati scoperti, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza finanziaria dei passeggeri.

Con l’aumento delle prenotazioni online per i viaggi in treno, i passeggeri si affidano sempre più a tali pagine web per garantire una pianificazione dei viaggi senza intoppi. Purtroppo, però, questa comodità si è trasformata in una vulnerabilità, con la scoperta, come detto, di diversi siti fake che imitano l’aspetto e la funzionalità del sito ufficiale di Trenitalia.

Ecco come funziona la campagna di phishing

I truffatori ne sanno una più del diavolo. Dopo la truffa del pacco non ritirato arriva quella del bonifico e negli ultimi giorni anche dei siti fake Trenitalia. Quest’ultima è stata scoperta a inizio mese dall’azienda di cybersicurezza italiana d3Lab e secondo gli esperti sarebbe ancora in corso.

Il meccanismo è semplice: siti con grafica simile a quella di Trenitalia sfruttano il nome dell’azienda proponendo offerte di biglietti. Le pagine sono identiche per cui va controllato con attenzione l’indirizzo web. Esse mostrano le tratte disponibili, i prezzi reali e anche gli orari del treni ma quando si arriva al pagamento spesso compaiono dei campi da compilare scritti in lingua inglese e questo deve subito far scattare un campanello d’allarme.

Ovviamente solo quando si inseriranno i dati della propria carta per il pagamento, la truffa andrà a buon fine. L’utente crederà infatti di aver acquistato un ticket di viaggio ma esso non arriverà mai al proprio indirizzo di posta elettronica indicato in fase di prenotazione. Questa, però, non è la parte peggiore della truffa. Facendo un pagamento su tali siti, infatti, si regaleranno i dati della propria carta ai cyber criminali che poi li utilizzeranno per fare acquisti a insaputa dell’ignara vittima.

Siti fake Trenitalia: prenoti il treno e ti svuotano il conto

Con l’ultimo raggiro ideato da vili truffatori c’è il pericolo che quando si prenota un treno, il conto venga svuotato. Il motivo è che si penserà di fare un acquisto sul portale principale di Trenitalia mentre invece lo si farà su siti fake.

Occhio quindi in primis all’indirizzo web ovvero alla Url. Inoltre si dovrà fare attenzione ai contatti che dovranno essere quelli effettivi dell’azienda e in più ai tasti che dovranno essere tutti utilizzabili. Infine bisognerà prestare sempre la massima attenzione ad eventuali errori grammaticali e a cambiamenti di lingua non giustificati. Un consiglio quando si fa un qualsiasi acquisto online, comunque, sarà quello di utilizzare sempre una carta prepagata.

Quando si prenota un treno online, poi, si dovranno utilizzare sempre fonti affidabili. Il suggerimento sarà quello di accedere al sito ufficiale di Trenitalia direttamente dal proprio browser anziché cliccare su link provenienti da fonti sconosciute.

Conclusioni…

1. La minaccia dei siti fake Trenitalia è una realtà preoccupante per chiunque desideri prenotare un treno online

2. La sicurezza deve essere prioritaria e i passeggeri devono adottare precauzioni extra per evitare di cadere nelle reti degli hacker

3. È essenziale, quindi, vigilare attentamente per proteggere i propri conti e godere di viaggi sicuri e privi di inconvenienti.

