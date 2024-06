Ora le cose si fanno davvero inquietanti, secondo i dati raccolti dagli esperti, in Italia si vendono più Ferrari che auto elettriche. Secondo lo studio infatti il modello più richiesto tra le city car più gettonate è comunque numeri più bassi rispetto alle costosissime vetture di super lusso. Di questo passo il mercato delle vetture sostenibili rischia di rimanere un grandissimo flop, almeno per quanto riguarda l’Italia.

Le fatiche del mondo green

Continua a fare una grand fatica ad integrarsi il mondo green, forse anche a causa di un certo integralismo che molti gli imputano.

C’è infatti da dire che non tutti sono d’accordo sul fatto che questo nuovo mondo ecologico porterà grandi benefici al pianeta, soprattutto perché non è detto che tali novità siano davvero sostenibili. Non mancano infatti i detrattori proprio delle auto elettriche, secondo i quali se è vero che questi veicoli permetteranno di risparmiare in emissioni, è altrettanto vero che la loro produzione è comunque inquinante. Non è però per questo motivo che in Italia le auto elettriche faticano a decollare. Diciamoci la verità, glimedi dell’ecologia se ne importano davvero poco, ciò che conta è il risparmio e a quanto pare i nostri connazionali non sono persuasi in tal senso.

I veicoli diesel e benzina vanno ancora forte e la stessa Mercedes se n’è accorta. In un primo momento il colosso tedesco aveva infatti affermato che ci sarebbe stato un taglio netto con tali veicoli ICE, ma poi ha fatto dietrofront affermando che il passaggio sarebbe invece stato molto graduale. A quanto pare infatti la produzione di tali veicoli ora potrebbe andare avanti fino al 2030. insomma, non è solo l’Italia a mostrare le crepe della rivoluzione delle auto elettriche, se è vero che anche un’azienda tedesca di questo livello sta rivedendo i suoi piani internazionali.

Auto elettriche, un mercato ancora sofferente

Se è vero che le auto elettriche stentano a decollare nel nostro paese, è altrettanto vero che la politica ci ha messo del suo.

Se infatti da una parte i prezzi sono ancora proibitivi, dall’altra è vero che si attendevano incentivi immediati per rilanciare il settore. E infatti, la scorsa settimana si è aperta con un piccolo segnale di speranza, il bonus auto 2024 è appena arrivato, ma è andato subito esaurito mostrando quindi che gli italiani sono in realtà molto interessati a questo segmento dell’automotive, ma vogliono degli incentivi per accoglierlo definitivamente a braccia aperte. Ciò non toglie, comunque, che nella classifica delle auto più vendute a, quello dell’elettrico continua a rimanere una nicchia per pochi.

Ma com’è la situazione nel resto d’Europa? In linea generale il quadro non cambia di molto. le auto elettriche non decollano, anche se i numeri sono comunque migliori di quelli che si registrano in Italia, Paese in cui le immatricolazioni dei veicoli a zero emissioni è al di sotto della media. Caso a parte invece è la Norvegia, unico Paese del vecchio continente dove le auto elettriche che circolano nella nazione superano quelle ICE. Parliamo però di un paese che ha iniziato a sensibilizzare e incentivare tali auto già negli anni 90, quindi ci sono stati circa 30 anni di lavoro in merito per ottenere tali risultati. Per dare un’idea dei numeri raccapriccianti del nostro Paese però basta confrontarli con quelli della Ferrari. La media per il 2023 è stata di 1100 veicoli venduti al mese, mentre ad aprile scorso Stellantis ha venduto appena 100 Fiat 500 elettriche.

I punti chiave…

la più gettonata auto elettrica vende 10 volte meno di una Ferrari;

i numeri sono a dir poco inquietanti e un piccolo segnale di speranza arriva dagli incentivi;

in generale, solo la Norvegia in Europa mostra il successo delle auto elettriche.