Brutte notizie per i passeggeri italiani, confermato lo sciopero dei trasporti del 23 e 24 gennaio 2024 in alcuni città del nostro Paese. L’ufficialità è arrivata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e riguarda una serie di stop che coinvolgeranno diverse città, vediamo quali sono gli orari e chi incrocerà le braccia nei due giorni in questione.

Si fermano taxi e i mezzi locali

Il 23 gennaio a Roma a incrociare le braccia saranno i tassisti. Come riportato nel Prospetto degli scioperi dei trasporti aggiornato dal MIT l’11 gennaio 2024, USB TAXI (Unione sindacale di base Taxi) si fermerà per 24 ore, quindi per tutta la giornata.

Lo sciopero però coinvolge in questa giornata anche il trasporto pubblico. In Umbria i sindacati OSR FILT-CGIL/FAISA-CISAL confermano che il personale di Busitalia – Sita Nord S.r.l. si fermerà per 4 ore, precisamente dalle 9 alle 13. Discorso decisamente diverso invece per quanto riguarda la giornata del 24 gennaio, dove invece è previsto lo sciopero nazionale. La conferma arriva dai sindacati USB LAVORO PRIVATO e AL-COBAS e riguarda illocale. Anche in questo caso lo stop è previsto per tutta la giornata, ma non mancheranno le famose fasce di garanzia.

Saranno a tal proposito coperte sei ore di servizio pubblico standard, negli orari di massima necessità. Le sei ore saranno divise in due fasce, solitamente al mattino a partire dalle 8:30 e la seconda fascia in serata, a partire dalle 17. Parallelamente si fermano i trasporti anche a livello locale, nello specifico parliamo di Pisa. Nella città toscana è stato confermato lo sciopero dei trasporti indetto dai sindacati OSR SLM-FAST-CONFSAL, e riguarda il personale urbano e extraurbano della società Autolinee Toscane di Pisa. Lo stop avrà luogo dalle 17:30 alle 21:30. Sempre il 24 gennaio, stop dei trasporti locali anche a Bolzano. A fermarsi sarà il personale di SASA S.p.A / AG, la società concessionaria per il trasporto pubblico su strada nelle linee urbane, extraurbane e suburbane delle città Bolzano, Merano, Laives e tra Merano e Lana.

Sciopero trasporti, stop anche degli aerei

4 ore di stop, dalle 15 alle 19, che però coinvolge soltanto la città di Bolzano.

Ancora una volta gli operatori del settore incrociano le braccia per protestare. Lo sciopero dei trasporti coinvolge anche gli aerei. Nella giornata del 24 gennaio saranno diverse le città coinvolte, anche se si tratta di uno sciopero indetto a livello nazionale e confermato dallo stesso MIT. Nello specifico, i sindacati RSA FIT-CISL/UGL-TA/UNICA hanno annunciato lo stop di 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) del personale della società Enav dell’aeroporto di Verona. Anche l’aeroporto di Bologna incrocia le braccia. A confermarlo sono i sindacati OST UGL-TA/UNICA. Stop di 4 ore sempre dalle 13 alle 17. Infine, i sindacati OST FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA/UNICA ribadiscono lo stop di 4 ore del personale della società Enav dell’aeroporto di Brindisi. Anche in questo caso lo stop parte alle 13 e si concluderà alle ore 17.

Sono giornate intense a livello politico e certamente la nuova legge di bilancio 2024 ha una parte di responsabilità nelle proteste dei lavoratori, al di là delle specifiche motivazioni che hanno portato allo stop. Come dicevamo per quanto riguarda gli aerei, quello del 24 gennaio è uno sciopero nazionale, quindi ciò significa che altri aeroporti potrebbero unirsi alla protesta e decidere di fermarsi per 4 ore nella suddetta giornata. Staremo a vedere.

