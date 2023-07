Rushers rivoluziona il delivery, i corrieri fanno il prezzo

Colpo di scena! Nel settore del delivery arriva Rushers, già ribattezzato l’Airbnb delle consegne. L’azienda si propone di eliminare tutti i vincoli a cui sono legati i fattorini, al fine di dare loro completa autonomia. Perfino fare loro il prezzo del servizio da svolgere. Naturalmente, i corrieri potranno anche decidere il luogo e gli orari di lavoro. Vediamo come funziona.

Un nuovo modo di fare consegne

Rushers è una piattaforma digitale di consegne last minute che mette in contatto aziende e clienti attraverso un network di corrieri assolutamente indipendenti. In questo caso il corriere sarà quindi completamente autonomo e potrà decidere in maniera indipendente dove e quando lavorare, ma anche a che prezzo. Insomma, l’azienda elimina il lavoro di subordinazione e lascia piena libertà ai lavoratori. L’idea nasce dalla volontà di creare un ambiente completamente libero e indipendente, permettendo quindi ai corrieri di lavorare in completa autonomia e con transazioni che avvengono senza alcuna restrizione. L’obiettivo è quello di creare un open market e permettere quindi ai lavoratori di divenire praticamente imprenditori di sé stessi, tanto che potranno anche decidere qual è il prezzo della consegna che andranno a effettuare.

Ma cosa cambia invece per i clienti? In pratica, con Rushers i corrieri decideranno la zona, l’orario e il costo del loro servizio. I clienti quindi potranno scegliere tra la lista di corrieri disponibili, avendo poi la possibilità di scegliere il fattorino che effettuerà la consegna al prezzo più basso. Infatti, gli utenti che decideranno di servirsi di Rushers non sceglieranno il corriere in base alla persona, bensì secondo il prezzo presente sulla piattaforma. Si tratta quindi di una soluzione che dovrebbe mettere d’accordo un po’ tutti, ma soprattutto aprire le porte a un mercato completamente nuovo, dando al delivery una nuova forma.

Rushers, la rivoluzione del delivery

Un approccio alle consegne completamente nuovo, ma soprattutto totale libertà ai fattorini. È questa la parola d’ordine di Rushers. A tal proposito, Valerio Chiacchio, CEO dell’azienda, ha dichiarato:

“Vogliamo rendere i fattorini parte integrante del nostro ecosistema, offrendo loro una libertà e autonomia senza precedenti nel settore delle consegne last-mile. In Rushers, il fattorino è libero di scegliere, oltre agli orari e il luogo, anche il prezzo per la consegna. Questo approccio unico non solo garantisce un servizio più competitivo per i nostri clienti, ma crea anche una community di professionisti del delivery motivati e appassionati. La nostra piattaforma è costruita sulla fiducia, l’equità e il rispetto reciproco, permettendo a tutti di guadagnare e prosperare ‘realmente’ in autonomia. Vogliamo cambiare il modo in cui il delivery è fatto, dando valore a ciò che conta di più: le persone”.

Insomma, il progetto è chiaro e alla base c’è un’idea senza dubbio innovativa. Il corriere potrà quindi decidere il prezzo anche in base al tipo di consegna da effettuare. Ci sarà ad esempio differenza tra il consegnare un frigorifero e una pizza, e per questo motivo il professionista potrà chiedere tariffe diverse, ricevendo poi pagamenti garantiti in giornata. Al momento la piattaforma è in fase di sviluppo, ma il lancio ha ormai i giorni contati. Secondo le intenzioni, infatti, l’app sarà già disponibile agli inizi di agosto, ma è comunque già possibile visitarla per visionare gli aggiornamenti del progetto.

I punti chiave…