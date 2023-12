Si torna a parlare di allerta per i nostri cibi e in particolare salta all’occhio il richiamo alimentare effettuato dal Ministero della Salute sulla mortadella Antica Magnolia-Ferrarini. Il prodotto è stato ritirato dal commercio e quindi non lo troviamo sui nostri scaffali. Naturalmente, parliamo di un lotto in particolare. Vediamo di quale si tratta e perché ne è stato disposto il ritiro.

Un problema di etichetta

Ci risiamo, ancora una volta il motivo di tale richiamo alimentare è da imputarsi all’etichetta.

Le informazioni contenute infatti risultano essere sbagliati, con gravi danni per chi è allergico agli ingredienti reali presenti nell’alimento. Possiamo quindi dire che non si tratta di un problema relativo alla qualità in sè del prodotto, ma alla cattiva informazione dello stesso per coloro che lo acquistano o l’hanno già acquistato. A causa di un errore, infatti, non è stata dichiarata la presenza all’interno di particolari allergeni. Nello specifico parliamo di mandorle e pistacchi. Si tratta di un errore che purtroppo sisovente nel nostro paese. Molti richiami alimentari infatti vengono disposti proprio perché l’etichetta presenta delle imprecisioni.

Può sembrare un errore di poco conto, ma in alcuni casi tali imprecisioni si possono rivelare fatali. Come detto, infatti, se il soggetto che lo acquista è allergico a una determinata sostanza, e se tale sostanza non viene comunicata nell’etichetta, allora il rischio di conseguenze nefaste per la salute del soggetto in questione è davvero molto alto. Insomma si tratta di un problema da non sottovalutare e per fortuna c’è chi veglia sulla faccenda e provvede prontamente a rimuovere tali prodotti. Del resto, fare la spesa al supermercato si sta facendo sempre più difficile. Non solo perché i prezzi stanno salendo alle stelle, ma anche perché questo genere di errori sono più frequenti di quanto si possa pensare. Per non parlare poi dei casi in cui i prodotti alimentari sono addirittura contaminati.

Richiamo alimentare, la mortadella incriminata

Torniamo a bomba e parliamo più nel dettaglio del prodotto ritirato dagli scaffali. Il ministero della Salute ha disposto il richiamo lo scorso 7 dicembre. Come già anticipato, si tratta della mortadella Antica Magnolia-Ferrarini. Il marchio di identificazione dello stabilimento è ITD321M CE. La confezione è stata prodotta da Vismara S.p.A. nello stabilimento di Casatenovo. Per quanto riguarda il lotto, esso è 2364177. Le confezioni sono tutte da 100 grammi e la scadenza riportata è il 14 gennaio 2024. Queste sono tutte le info utili a capire se il prodotto in questione è proprio nella nostra casa. Non è infatti da escludere che la mortadella incriminata sia stata già acquistata, anzi sicuramente ciò è accaduto prima che il richiamo alimentare fosse ufficializzato.

Cosa fare dunque in questo caso? Naturalmente, la problematica è relativa come detto a un errore in etichetta. Coloro che quindi sono allergici alle sostanze in questione (mandorle e pistacchi) non devono assolutamente consumare il prodotto. In tal caso potranno riportarlo nel punto vendita presso il quale lo hanno acquistato per ricevere il rimborso. Diversamente, per coloro che non sono allergici a tali sostanze, il prodotto può essere tranquillamente consumato. Tra l’altro, abbiamo visto che la data di scadenza è ancora lontana, quindi non corrono alcun rischio.

I punti chiave…