Richiami alimentari di fine agosto 2023: dal Muesli alla crema di arachidi

Il Ministero della Salute non è andato in vacanza. Sul sito ufficiale, infatti, sono stati diramati numerosi richiami alimentari: dal muesli alla crema di arachidi passando per la formagella.

Tali richiami sono importanti perché svolgono un ruolo fondamentale nella protezione della salute pubblica, nella sicurezza alimentare e nella fiducia dei consumatori. Offrono infatti la possibilità alle autorità di regolamentazione e alle aziende di affrontare in modo tempestivo eventuali situazioni di rischio e prendere misure per prevenire malattie e problemi legati ai prodotti alimentari.

Ecco dunque la lista degli ultimi richiami operati dal Ministero.

Muesli croccante con uvetta e nocciole e al cioccolato

Gli ultimi richiami alimentari diramati dal Ministero della Salute riguardano il Muesli. In primis quello croccante con cioccolato marchio Selex, produttore Lameri Spa e sede dello stabilimento Via D.F Cattaneo 28/30 a San Bassano (Cr). I lotti di produzione sono i seguenti: AL230406, AL230412, AL230502, AL230523, AL230601 e AL230619.

Per quanto riguarda le date di scadenza, in ordine sono le seguenti: 6 aprile 2024, 12 aprile 2024, 2 maggio 2024, 23 maggio 2024, 1° giugno 2024 e 19 giugno 2024. La confezione è invece quella da 375 grammi. Il motivo del richiamo è la presenza do corpi estranei nel prodotto (piccoli sassi) per cui la raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita.

Sono stati richiamati anche i Muesli croccanti con uvetta e nocciole della stessa marca (Selex), stesso produttore e sede dello stabilimento. I numeri dei lotti sono invece i seguenti: AL230505, AL230526 e AL230529 mentre le date di scadenza sono quella del 5 maggio 2024, del 26 maggio 2024 e del 29 maggio 2024. Anche in questo caso la confezione è quella da 375 grammi e il motivo nonché la raccomandazione sono gli stessi su indicati.

Richiami alimentari di fine agosto 2023: dal Muesli al burro di arachidi

Non solo Muesli, il Ministero della Salute ha richiamato anche la formaggella della Valle di Scalve a marchio Scalve. Essa è commercializzata dalla Latteria sociale montana di Scalve società Agricola Coop via provinciale- Fraz. Vilmaggiore- Vilminore di Scalve (Bg). Si tratta più nel dettaglio del lotto 150523 con data di scadenza 15 novembre 2023 nella confezione singola da 1,3 chili di peso. Tale prodotto è stato richiamato per presenza di escherichia coli produttori di shiga tossina (stec) in 25 grammi. La raccomandazione è quella di restituire il prodotto presso il punto di acquisto o il punto vendita del produttore.

Chiudiamo con la crema di arachidi Peanut Better Crunchy del marchio Fiorentini. Il produttore è Birko srl, la sede dello stabilimento è Strada del Francese 156, 10156 Torino mentre la confezione interessata è il vasetto da 350 grammi. In merito ai lotti di produzione, essi sono i seguenti: 23/157220 – 23/207490 – 23/163575 – 23/204185 – 23/148406 – 23/185785 -23/192700 – 23/251210 – 23/192657. In ordine le date di scadenza sono invece le seguenti: 25 aprile 2024, 11- 26 e 31 maggio 2024, 22 giugno 2024, 10 e 26 luglio 2024. Quest’articolo è stato richiamato perché all’interno del vasetto potrebbero esserci dei corpi estranei di origine metallica per cui l’invito è quello di non consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita d’acquisto.

Riassumendo…

1. Sono diversi i richiami alimentari comunicati dal Ministero della Salute in questa fine di agosto

2. C’è il Muesli croccante con uvetta e nocciole e al cioccolato marca Selex

3. Ci sono anche la formaggella a marchio Scalve e la crema di arachidi Peanut Better Crunchy del marchio Fiorentini.

