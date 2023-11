Tutti facciamo ricerche su Google, ma i più attenti avranno notato che alcune key rimandano prima a risultati sponsorizzati, e poi a quelli offerti dai più comuni siti web. Questo perché il colosso di Mountain View sponsorizza certi articoli previo compenso. Ma quali sono quelli che hanno fruttato più soldi a Big G. Grazie ai dati finalmente resi noti sappiamo di quali keywords si tratta.

I risultati sponsorizzati

Per scalare la pagine delle ricerche Google e apparire in cima alla lista, a volte è necessario pagare.

Lo sanno bene alcuni colossi del, i quali con Big G sostanzialmente ci campano. Anni e anni di duri studi SEO (acronimo che tradotto in italiano sta per Ottimizzazione per i motori di ricerca), e invece si viene a scoprire che per apparire ben posizionati sul web bisogna pagare. Fino a oggi, infatti, Big G non aveva mai fornito indicazioni relative al suo sistema di indicizzazione dei risultati, ma a seguito dell’accusa dell’Antitrust, si è trovato costretto a rendere note alcune informazioni. Tale processo parte dal fatto che Google ha pagato 26 miliardi per rimanere motore di ricerca predefinito su diversi device. Tra i primidei suoi versamenti c’è Apple.

A quanto pare, però, si tratta di soldi che poi ritornano comunque all’ovile, se è vero che è proprio Apple a chiedere maggiori sponsorizzazioni a Big G. Ecco infatti le prime 20 posizioni relative alle ricerche Google che gli hanno fruttato di più a settembre 2018, info rese note solo di recente:

iphone 8

iphone 8 plus

auto insurance

car insurance

cheap flights

car insurance quotes

direct tv

online colleges

at&t

hulu

iphone

uber

spectrum

comcast

xfinity

insurance quotes

free credit report

cheap car insurance

aarp

lifelock

Le prime due posizioni sono quindi occupate da prodotti targati Apple, ma la top 20 è lunga e ce n’è per tutti i gusti.

Se è naturale che a settembre Apple domini, visto che per tradizione in questo mese lancia nuovi melafonini, è interessante fare una breve analisi delle altre posizioni. Naturalmente, gli inserzionisti investono soprattutto su ricerche che sanno possono portare a importanti profitti. Il lettore, infatti, non deve soltanto leggere, in questi casi, ma anche acquistare. Troviamo quindi in buone posizioni anche inserzioni su assicurazioni e voli aerei. Non mancano però anche key che non rimandano a inserzioni dedicate ad acquisti specifici. Ad esempio Lella top 20 si legge “at&t”, “xfinity”, “hulu” e “uber”, , probabilmente perché le persone cercavano info precise a riguardo, oppure volevano capire come entrare precisamente nei siti ufficiali. Naturalmente, si tratta di un dato molto ristretto, visto che riferisce a una singola settimana del mese di settembre del 2018.

Possiamo quindi avere una visione solo parziale delle ricerche Google, ma è quanto Big G ci ha offerto, e dobbiamo accontentarci. Ciò detto, sappiamo che il costo di un click, ossia il prezzo che un inserzionista deve pagare per avere l’inserzione in alto, è più elevato se la key è più specifica (in gergo denominata query). Insomma, i risultati delle ricerche Google rimangono un grande mistero per tutti coloro che lavorano sul web, ma quanto meno sappiamo che i super big e i colossi dell’internet hanno un’arma importante per imporsi sul motore di ricerca. La stessa arma che ormai da secoli domina il mondo: il denaro.

