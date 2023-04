Reddito di cittadinanza aprile, data di pagamento: la ricarica arriverà prima di Pasqua?

Manca poco alle festività pasquali e per questo in molti si chiedono quando arriverà la ricarica del Reddito di cittadinanza. La speranza è infatti quella di poter ricevere il sussidio prima della Pasqua per poter trascorrere quest’ultima senza alcuna privazione. Per le colombe, la carne, le pizze pasquali, gli ovetti di cioccolato e per tanti altri prodotti, infatti, si registrano aumenti dei prezzi anche notevoli.

Questa sarà l’ultima Pasqua con il Rdc, che come tutti sapranno, sarà abolito dal 1° gennaio 2024. Verrà sostituito, infatti, con la Mia che è una Misura di Inclusione Attiva che dovrebbe restare, in forma ridotta, anche per chi può lavorare. Essa sarà erogata dall’Inps su richiesta telematica.

Tornando all’attuale Reddito di cittadinanza, quale sarà la data di pagamento di aprile?

La data del primo pagamento

Per controllare quale sarà la data del primo pagamento del Reddito di cittadinanza, si potrà contattare il proprio patronato chiedendo di verificare lo stato della domanda.

In alternativa, si potrà accedere al servizio online dell’Inps “reddito e pensione di cittadinanza”. Ad esso, però, si potrà accedere solo se si ha Spid, Cie o Cns.

Non è più consentito, infatti, l’accesso mediante il Pin con la sola eccezione di quelli rilasciati ai cittadini che risiedono all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.

Una volta collegati al servizio online, poi, bisognerà cliccare sul menù a sinistra alla voce “gestione domanda- lista domande ed esiti”. Nel caso in cui la domanda sia stata accolta, l’Inps indicherà con un pollice verde che la lavorazione mensile della pratica è andata a buon fine. Inoltre indicherà la data di disposizione Inps alle Poste e l’importo che spetterà per il mese in corso.

In ogni caso, chi ha presentato una nuova domanda o ha rinnovato la carta del Rdc o della Pensione di Cittadinanza ad aprile, riceverà il pagamento a partire dal 14 di questo mese e quindi dopo Pasqua. Chi invece già beneficia del sussidio, avrà l’accredito intorno al 27 aprile. Nel caso in cui si voglia verificare il saldo e l’accredito dei pagamenti si potrà chiamare il numero verde del Reddito di cittadinanza che è l’800.666.888. A rispondere ci sarà una voce registrata che seguirà l’utente nella consultazione dei dettagli relativi alla Rdc Card.

E se il pagamento non arriva?

Il Reddito di cittadinanza non arriva? Il motivo è semplice, potrebbero essere decaduti i requisiti base per averlo come un valore Isee più alto di 9360 euro, un patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) più alto di 30 mila euro e un patrimonio mobiliare più alto di quello riconosciuto. Esso è di 6.000 euro accresciuto di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo fino a un massimo di 10 mila euro. C’è inoltre un incremento di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare con disabilità.

Potrebbe essere decaduto, infine, a seguito di una sanzione o perché è stata rifiutata anche solo un’offerta di lavoro congrua presentata dal Centro d’Impiego. Inoltre perché è possibile sia scaduto il periodo utile di fruizione.

Se invece tutti i requisiti sono giusti, la ricarica potrebbe non essere arrivata per mancata presentazione del nuovo modello Isee.

