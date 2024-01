L’e-commerce è spesso indicato come la panacea di tutti i mali. Fa fallire piccole attività, cancellando posti di lavori. Ma li crea anche, pensiamo ai corrieri. Ma quanto prende un corriere in Italia nel 2024? Il fatto che negli ultimi giorni questa domanda sia tra le più cercate di Google non dipende da un improvviso interesse esploso verso questa carriera. A suscitare curiosità il video postato da un corriere negli USA e diventato virale. Ma da noi la situazione è molto diversa.

Tutti vogliono fare il corriere? Ma non siamo negli Stati Uniti

Fare il corriere è un lavoro faticoso e sottopagato. Fino a pochi giorni fa l’idea comune era questa. E ora? Che cosa è cambiato? A mettere in dubbio queste considerazioni è stato il video che dagli States, dove è stato girato ad ottobre scorso, è giunto ora anche in Italia diventando virale con oltre 12 milioni di visualizzazioni in poche ore. Nel filmato Skyler Stutzman, corriere Ups dell’Oregon prova di aver guadagnato oltre due mila euro in una settimana. A conferma mostra agli utenti la sua busta paga il corriere. Tolte le tasse ha portato a casa circa 1.300 dollari per 42 ore di lavoro settimanali, corrispondenti ad un guadagno orario netto di 44,26 dollari. L’uomo ha precisato che si tratta di un periodo di riferimento ben specifico. Ma “il caso è esploso”. Prima di fare polemiche chiariamo subito che il quadro con il nostro Paese è imparagonabile perché l’inquadramento contrattuale è totalmente diverso. Semplicemente rispondiamo alla curiosità su quanto prende un corriere in Italia al mese senza fare paragoni azzardati con altri Paesi.

Quanto prende un corriere in Italia nel 2024: salario orario e busta paga mensile

Quanto prende un corriere al mese nel nostro Paese? Ve lo siete chiesti anche voi? Mediamente un corriere in Italia guadagna due mila euro al mese. Lo stipendio annuo si aggira infatti sui € 24/25 mila euro che, a conti fatti, corrispondono a circa € 12 all’ora.

Come per tutte le professioni, lo stipendio dipende anche dall’esperienza.

Le posizioni “entry level” stanno anche sotto i venti mila euro all’anno, mentre i lavoratori con più esperienza possono arrivare a sfiorare i 50 mila euro all’anno.

Niente di esaltante quindi: siamo circa 50 € (-3%) sotto rispetto alla paga media mensile in Italia.

Ecco perché bisognerebbe distinguere da chi lo fa come secondo lavoro o per pagarsi gli studi, e quindi solo per un breve periodo, e chi invece ci costruisce una carriera (in questo contesto si potrebbe aprire anche il discorso sugli effetti della tecnologia nella consegna automatica dei pacchi senza corriere).

