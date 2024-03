Ci siamo, il conto alla rovescia sta finalmente per giungere al termine. Dal 2 aprile saranno venduti i biglietti per il treno di lusso ribattezzato “Dolce Vita Orient Express”, il quale effettuerà crociere extra lusso a partire da aprile 2025. Il convoglio si ispira al treno più famoso al mondo, protagonista anche del noto romanzo giallo ed è stato realizzato da Arsenale S.p.A. con Orient Express, con il supporto di Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato, Fondazione Fs e Treni Turistici Italiani.

Quanto costano i biglietti?

Crociere in tutta Italia per il treno di lusso Dolce Vita.

Leper le 400 cabine esclusive sono iniziate due anni fa, ma ora i biglietti sono pronti per essere staccati. I ticket online partono da cifre davvero importanti, il costo del biglietto infatti parte da ben 3500 euro. Naturalmente, come si evince dal suo nome, questo treno, oltre a ispirarsi a famosissimo Orient Express, rende anche omaggio al capolavoro di Fellini, il film La Dolce Vita e vuole infatti richiamare quel lusso intramontabile che ha caratterizzato l’Italia del boom economico iniziato negli anni 60. Ai viaggiatori viene offerto un servizio a 5 stelle di cui saranno partecipi i migliorie chef del mondo.

A commentare l’evento ci ha pensato Gilda Perez-Alvarado, Ceo di Orient Express, la quale ha dichiarato: “Questa iniziativa incarna l’essenza di un’esplorazione esclusiva, dove la raffinatezza incontra l’avventura. Nell’intraprendere questo viaggio insieme, invitiamo i viaggiatori a sperimentare il massimo livello di eleganza ed esperienza, immersi nel fascino e nello splendore dell’Italia”. Ristorante, lounge e bar sono alcune delle attrazioni del treno di lusso, ne quale sono presenti 12 cabine deluse, 18 suite e tra queste la camera per eccellenza, la Dolce Vita, appunto.

Treno di lusso, tutti gli itinerari

Una crociera itinerante che mostrerà tutte le bellezze dell’Italia. È questo il progetto del treno di lusso Dolce Vita in arrivo.

Il Coast to coast, Venezia e Portofino;

La Bella Italia, Venezia e Siena;

Matera e Palena “La Transiberiana Italiana”

Montalicino, “Viaggio tra i vini Italiani”

Monferrato “Vino e Tartufo”

Il Sud Italia – Maratea e Palermo

Un’esplorazione lungo la costa da Palermo a Roma, “Alla scoperta della costa tirrenica”;

Esplorazione de “Le meraviglie della Sicilia e del Mediterraneo”.

Ma quali sono gli itinerari?

Come detto, il costo dei biglietti non è per tutti, si parte da 3500 euro e si arriva anche a ticket da 4700 a persona per soggiornare in una delle suite. In questi tempi di rincari per l’inflazione e difficoltà economiche per molte famiglie, capiamo bene che questo nuovo progetto di rilancio del turismo è rivolto però esclusivamente alle persone facoltose, le quali devono assumersi ora l’onere di rilanciare l’economia del settore. Anche Paolo Barletta, ceo di Arsenale Group, ha rilasciato parole di entusiasmo in merito al progetto:

“Con oggi segniamo un passo concreto verso la realizzazione di un sogno, per molti, ma anche l’inizio di una nuova frontiera italiana del mercato di lusso. Abbiamo creato un nuovo segmento di mercato: le crociere su rotaia e la risposta dei pre-booking ha già dato un segnale importante del successo di questa iniziativa”. L’Italia può tornare a svolgere un ruolo di campione, oltre che nazionale, anche internazionale nel mondo del turismo intercettando sempre più un turismo di alta gamma e creando un modello vincente. Per questo abbiamo deciso di investire su un prodotto unico, capace di creare le condizioni per accogliere milioni di viaggiatori in una nuova forma, tutta italiana, di turismo slow, sostenibile e di lusso”.

I punti chiave…