È finalmente disponibile per il pubblico il cosiddetto bunker di Mussolini, quello che il dittatore italiano fece costruire e in cui si ritirò insieme alla famiglia nel 1929. Villa Torlonia rende disponibile l’area tra i suoi musei. Ecco quanto costa il biglietto e cosa si può vedere.

Una visita al museo

I luoghi di arte e cultura ci offrono uno squarcio sul passato al fine di conoscere cosa ci ha portato all’attuale presente e cercare di infondere i giusti semi nel futuro.

Imparare dai vecchi errori è qualcosa che a cui non possiamo prescindere e il lungo periodo buio che ha contrassegnato il nostro Paese, noto come il “ventennio fascista” è senza dubbio uno dei momenti storici più importanti in questo senso. il bunker di Mussolini è in realtà la residenza della famiglia Torlonia, che appunto il dittatore decise di trasformare nella sua personale proprietà. Le necessità di massima sicurezza che richiedeva illo trasformarono in poco tempo in un vero e proprio bunker, impenetrabile soprattutto ad attacchi aerei.

Ma cosa troveremo nel museo aperto al pubblico? Innanzitutto, alcune informazioni preliminari in merito proprio alla proposta lanciata da Villa Torlonia. Il bunker di Mussolini può infatti essere visitato a Roma dal pubblico dal 5 aprile. Sul sito ufficiale del museo si legge:

“Dopo importanti lavori di restauro e sistemazione, torna così nuovamente fruibile da romani e turisti un pezzo di storia di Roma, che rievoca, a oltre ottanta anni di distanza, una delle pagine più buie e drammatiche della città, colpita da 51 bombardamenti aerei tra luglio 1943 e maggio 1944. La memoria storica del Bunker è stata ricostruita attraverso un allestimento fotografico e audio-visivo privilegiando il racconto e la rievocazione del passato attraverso suoni e immagini. Il nuovo allestimento multimediale, basato su uno studio accurato della documentazione storica e fotografica, oltre a mettere in risalto le caratteristiche architettoniche originarie del complesso, è stato concepito per rispondere a una doppia esigenza: da un lato dare informazioni storico-documentaristiche su Roma durante la seconda guerra mondiale e sulla scelta di Mussolini di fare di Villa Torlonia la sua residenza in città, dall’altra offrire ai visitatori un percorso immersivo che li porterà a percepire l’esperienza di un attacco aereo all’interno di un rifugio sotterraneo”.

Bunker di Mussolini, quanto costa visitarlo?

Per gli interessati che vorranno andare a visitare il bunker di Mussolini, Villa Torlona ha messo a disposizione una vera e propria visita guidata.

“La visita inizia con un video che racconta, attraverso foto storiche, la vita di Mussolini e della sua famiglia a Villa Torlonia: feste, cerimonie ufficiali, partite a tennis, esercizi di equitazione. Con l’entrata dell’Italia in guerra nasce l’esigenza di proteggere il Duce da eventuali attacchi aerei e comincia la realizzazione dei rifugi e del Bunker. Nelle sale successive, attraverso i cinegiornali dell’epoca, è rievocato il periodo storico dei bombardamenti su Roma, in particolare quelli sul quartiere di San Lorenzo. Oltre alle proiezioni di documenti storici, l’esposizione si avvale in maniera costante della presenza di collage fotografici che appaiono come stampati direttamente sulle pareti”.

Ecco la proposta che si legge sul sito:

E il prezzo? Il costo del biglietto intero è di 12 euro. il ridotto è invece di 6 euro. Il luogo è Musei di Villa Torlonia, Casino Nobile, Bunker e rifugi antiaerei.

