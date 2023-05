Quadro Monet acquistato per poche migliaia di euro, ecco quanto vale

Nella vita ci vuole fortuna, c’è poco da fare, e spesso la fortuna va proprio da chi già ce l’ha. Un quadro di Monet è stato acquistato per poche migliaia di euro, ma gli esperti d’arte assicurano che si tratta di un’opera originale che vale milioni. Un affare che l’acquirente non credeva possibile, ma a quanto pare è stato baciato dalla dea bendata.

La fortuna è più cieca dell’amore

E già, come l’amore anche la fortuna è cieca, non per niente è stata sempre definita dea bendata. Immaginiamo che l’avvocato piacentino che ha acquistato il quadro in questione non sia una di quelle persone a corto di contanti, in estrema difficoltà economica o con grandi debiti sulle spalle. Ma in realtà a volte il concetto di fortuna si sposa perfettamente con l’idea che di base la fortuna devi anche meritartela. Nel caso specifico, se non hai i fondi per permetterti un acquisto del genere (che comunque comporta una spesa di diverse migliaia di euro), allora non puoi nemmeno sperare che la dea bendata ti faccia visita.

Ma entriamo finalmente nello specifico della vicenda e scopriamo in che modo questo avvocato piacentino è riuscito a fare un affare che nemmeno lui credeva possibile. Il legale in questione è in realtà anche un appassionato d’arte, potremmo dire un espero, quindi il suo occhio non è certo quello di uno sprovveduto quando si parla di arte pittorica. Tempo fa, infatti, aveva anche acquistato un dipinto di Modigliani. Insomma, non proprio l’ultimo arrivato. L’avvocato ha acquistato il quadro a un asta. Nel dipinto dalle dimensioni di 104 x 74,5 cm è raffigurata una bambina. L’occhio esperto dell’acquirente gli ha permesso di cogliere una particolarità nel dipinto, cosa che lo ha fatto propendere per la spesa e fargli vincere l’asta.

Il quadro di Monet che non ti aspetti

Certamente, non immaginava si trattasse di un’opera autentica dell’artista francese.

La conferma è arrivata invece da Vladimir Cicognani, perito d’arte del Tribunale e della Camera di Commercio di Bologna. Secondo quest’ultimo si tratta infatti di un vero e proprio quadro di Claude Monet, e vale diversi milioni di euro. Ecco le sue parole:

“Sì, dire che è un Monet a mio avviso è esatto. Probabilmente è stato realizzato intorno al 1910, si tratta di un dipinto del valore di diversi milioni di euro. Sui cataloghi, dell’opera non vi è traccia e tra l’altro non è un paesaggio, ovvero un soggetto in cui era solito cimentarsi Monet, ma questo dipinto porta la firma del maestro in basso a sinistra e comunque a me le firme interessano e non interessano: io ho studiato l’intera opera di questo pittore e questo dipinto lo riconosco come suo”.

Ipse dixit, potremmo dire… e scommettiamo che nessuno dei nostri lettori vuole fare lo Sgarbi della situazione o contestare la valutazione fatta da Cicognani (per la gioia dell’avvocato piacentino). Ma chi potrebbe essere la bambina ritratta nel quadro? Secondo gli esperti, il maestro francese ritraeva sovente paesaggi, ma non solo. Noto ad esempio il ritratto del figlio, così come quello successivo che invece omaggiava un’altra bambina, la figlia. In questo caso, quindi, potrebbe trattarti di un’altra parente dell’artista. SInsomma, parliamo di un colpo davvero gobbo da parte di questo appassionato d’arte che ora può contare nella sua collezione un Modigliani (acquistato qualche anno fa) e un Monet, del resto sappiamo quanto certe opera d’arte possano avere un valore davvero enorme a livello economico. Una fortuna che solo chi ha un certo talento può meritare.