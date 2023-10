Nel corso dell’ultimo anno il mercato immobiliare ha visto i prezzi delle case salire anche del 25%, come accaduto in alcuni quartieri di Napoli. Rivalutazione sopra il 20% anche a Milano e a Torino, così come a Roma, dove in almeno 25 quartieri la variazione annua è stata a due cifre. È quanto emerge dallo studio de L’Economia del Corriere sui dati di Tecnocasa. Si nota, quindi, che acquistare un immobile sta diventando più costoso, in linea con altri aspetti della vita.

Prezzi case boom: in un anno fino al 25% in più, ecco i quartieri più cari nelle città italiane

Milano

Cermenate: 3.700 – 4.500 euro valori medi al mq (+23,3% variazione annua)

Corsica – Lomellina – Argonne: 4.700 – 5.500 euro valori medi al mq (+20,5% variazione annua)

Volvinio: 4.800 – 5.700 euro valori medi al mq (+20,0%)

Piola: 4.700 – 5.300 euro valori medi al mq (+17,5%)

Savona – Tortona – Porta Genova: 6.000 – 6.500 euro valori medi al mq (+15,4%).

Torino

Santa Rita – Largo Tirreno: 1.700 – 2.300 valori medi al mq (+21,4% variazione annua)

Via Candiolo – Mercato Via Vigliani: 1.500 – 2.400 euro valori medi al mq (+15,4% variazione annua)

Vanchiglietta: 1.700 – 1.800 euro valori medi al mq (+13,3% variazione annua)

Centro – Via Roma: 3.000 – 3.800 euro valori medi al mq (+11,1% variazione annua)

Madonna di Campagna – Piazza Stampalia: 1.000 – 1.300 euro valori medi al mq (+11,1% variazione annua).

Le zone più rivalutate a Milano, Torino, Roma e Napoli

Roma

Morena: 2.100 – 2.400 euro valori medi al mq (+20,0% variazione annua)

Ostia Grenet: 2.000 – 2.400 euro valori medi al mq (+17,6% variazione annua)

Ardeatino – Colombo: 2.700 – 3.150 euro valori medi al mq (+17,4% variazione annua)

Cassia – La Storta – Olgiata: 2.100 – 2.300 euro valori medi al mq (+16,7% variazione annua)

Piazza dei Consoli – Don Bosco: 2.200 euro valore medio al mq (+15,8% variazione annua)

Napoli

Colli Aminei Bassa: 3.500 – 3.800 euro valori medi al mq (+29,6% variazione annua)

Montesanto – Dante: 2.200 euro valori medi al mq (+22,2% variazione annua)

Corso Garibaldi – Arenaccia – Ferrovia: 1.600 – 1.900 euro valori medi al mq (+14,3% variazione annua)

Castellino: 3.200 – 3.450 euro valori medi al mq (+14,3% variazione annua)

Vomero – Scarlatti: 4.000 – 4.500 valori medi al mq (+14,3% variazione annua)

I quartieri con i prezzi più elevati

Moscova – Brera: 17.000 euro (Milano)

San Babila – Palestro: 15.000 euro Milano)

City Life: 12.500 euro (Milano)

Porta Nuova: 12.500 euro (Milano)

Cadorna – Via Vincenzo Monti: 12.000 euro Milano)

Piazza del Popolo: 9.000 euro (Roma)

Via del Babuino: 9.000 euro (Roma)

Via del Corso: 9.000 euro (Roma)

Piazza di Spagna: 8.800 euro (Roma)

Campo de’ Fiori: 8.000 euro (Roma)

Piazza San Carlo: 7.000 euro (Torino)

Centro – Via Roma: 6.000 euro (Torino)

Crimea: 5.500 euro (Torino)

Gran Madre: 5.500 euro (Torino)

Borgo Po: 4.550 euro (Torino)

Petrarca – Orazio: 7.000 euro (Napoli)

Mergellina. 5.800 euro (Napoli)

Vomero – Scarlatti: 5.500 euro (Napoli)

Posillipo – Petrarca – Marechiaro: 5.400 euro (Napoli)

Chiaia – San Pasquale: 5.100 euro (Napoli)

Mazzini – Oberdan: 5.400 euro (Firenze)

Savonarola: 5.150 euro (Firenze)

Beccaria – Gioberti: 5.150 euro (Firenze)

Independenza – Marconi: 4.500 euro (Bologna)

Quartiere Saragozza: 4.300 euro (Bologna)

Battindarno: 4.200 euro (Bologna).

Mercato immobiliare: boom dei prezzi, in un anno fino al 25% in più

Comprare casa, aldilà della direttiva sulle case green, che potrebbe cambiare le carte in tavola, insomma, sta diventando sempre più caro, ancora più nelle città popolari, dove l’aumento segnalato è del 25% in più.

Riassumendo

Mica briciole.

– Il mercato immobiliare in Italia ha visto un rincaro di prezzi delle case ben oltre superiore all’inflazione.

– In città come Milano, Torino e Roma i rincari hanno superato il 20% rispetto all’anno precedente.

– Crescita record anche a Napoli, dove le case del quartiere Colli Aminei Bassa hanno registrato una variazione pari al +29,6%.

– I quartieri con i prezzi più elevati sono quelli di Milano, con il record detenuto dal quartiere Moscova – Brera (17.000 euro).

– Situazione simile anche nei quartieri centrali di Firenze e Bologna.