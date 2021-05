Ponte 2 giugno: le regole per i viaggi, spostamenti e spiagge

Per il Ponte del 2 giugno 2021 almeno 9 milioni di italiani si muoveranno da casa secondo le ultime stime di Federalberghi. Alcuni resteranno fuori almeno una notte, anche se il 99,3% resterà in Italia e il 69,6% non si muoverà dalla propria Regione, contro il 22,5% che ha deciso di spostarsi in una Regione vicina. I dati sembrano confermare una interessante ripartenza del turismo in attesa dell’arrivo del Green Pass. Bisogna però considerare alcune importanti regole per viaggiare e spostarsi durante la Festa della Repubblica.

Ponte del 2 giugno, regole per viaggi e spostamenti

Dal 1 giugno Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia passano in zona bianca mentre tutto il resto del paese resta ancora in zona gialla con il coprifuoco alle 23. Durante il ponte della Festa della Repubblica, dunque, ci si potrà spostare liberamente in tutte le regioni senza nessun pass rispettando le regole della zona gialla, tranne che nelle tre regioni che saranno già nella fascia bianca. In questo caso il coprifuoco è abolito e tutte le attività sono aperte ma bisognerà comunque rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la mascherina anche all’aperto.

Regole per spiagge e stabilimenti

Le spiagge e gli stabilimenti balneari sono già aperti ma per prenotare l’ombrellone servirà appunto una prenotazione online tramite app o in alternativa chiamare direttamente il lido. In spiaggia saranno valide le stesse regole dello scorso anno: mascherina da indossare quando ci si alza dallo sdraio, mentre la si può togliere sotto l’ombrellone o quando si fa il bagno. Restano in vigore tutte le norme su percorsi ad hoc in spiaggia, divieto di feste e assembramenti anche in acqua. Negli stabilimenti dovranno essere presenti anche prodotti per l’igienizzazione delle mani e i lidi dovranno tenere l’elenco delle presenze per 14 giorni.

Viaggiare in treno, aereo e nave durante Ponte 2 giugno

Tra un ombrellone e l’altro ci devono essere almeno un metro e mezzo di distanza. Regole da rispettare anche nelle piscine, dove sono previste entrate e uscite separate, 7 metri quadrati in acqua per ogni bagnante e regole uguali a quelle delle spiagge.

Per chi viaggia in aereo per il Ponte del 2 giugno, va ricordato che sarà necessario effettuare il check-in digitale per evitare assembramenti, obbligatorie anche le mascherine a bordo e ovviamente è necessario controllare se la compagna accetta o meno ogni tipo di mascherina. Da controllare anche se la regione, come ad esempio la Sardegna, impone o meno un tampone da effettuare 48 ore prima.

Per viaggiare in treno, ugualmente, è previsto l’obbligo di prenotazione del posto e si invita all’acquisto online del biglietto. Per viaggiare in nave è richiesto un tampone almeno 48 ore prima della partenza e l’autocertificazione. Non serve invece per i viaggi in nave a corto raggio. Prenotazione obbligatoria anche per i viaggi in bus. Per i viaggi in auto, sarà obbligatorio indossare la mascherina se in auto viaggiano altre persone che non sono conviventi.

In merito ai ristoranti, dal 1 giugno si potrà cenare anche al chiuso e nei bar consumare al bancone.

Ci si prepara, quindi, ad un Ponte del 2 giugno con quella che sarà la prova per la ripartenza del turismo estivo.

