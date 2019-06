Pomodori con pesticidi e metalli, il test su 12 marche

Il noto sito web nonché rivista leader nei test di laboratorio contro le truffe ai consumatori IlSalvagente ha realizzato un nuovo test che è stato pubblicato anche da Greenme.it. In esso sono stati messi a confronto 12 diversi pomodori freschi venduti sia nei discount che nei supermercati. In essi si sono cercati pesticidi e metalli pesanti. Ecco cosa è emerso.

L’inchiesta de IlSalvagente sui pomodori

Il nuovo test de Ilsalvagente, ecco il link, e pubblicato anche dal noto sito Greenme. it, ha messo a confronto dodici diversi tipi di pomodori freschi che vengono venduti nei supermercati e nei discount. Sono stati analizzati, per capire se in essi c’erano tracce di pesticidi o metalli pesanti, quelli venduti in alcuni discount e supermercati di Roma di origine italiana tranne tre. Parliamo di alcuni che provengono dalla Spagna e che sono venduti da Esselunga, Eurospin e Lidl. Tutti i pomodori, comunque, sono a grappolo, ciliegino marzanino e pachino.

Dai risultati emerge che tutti i pomodori analizzati sono a norma. Questo significa che nessuno di essi ha superato i limiti stabiliti dalla legge per quanto concerne metalli pesanti e pesticidi. La legislazione in materia comunica infatti che è il limite è di 0,05 mg/kg.

I risultati del test

Come detto, dai risultati del test è emerso che tutti i campioni analizzati sono a norma per quanto concerne tracce di metalli pesanti e pesticidi. Alcuni pomodori, però, non sono risultati abbastanza puliti. Che significa ciò? Ebbene alcuni (due per l’esattezza) contenevano dei multi-residui ovvero tracce di vari pesticidi ed altre sostanze. Un campione arrivava addirittura, secondo il test de Ilsalvagente, a sedici residui di trattamenti fitosanitari e per l’esattezza quattro di insetticidi e dodici di fungicidi. Il pomodoro in questione era il pachino igp di marchio Agroyal. Un altro campione ovvero quello dei pomodori a grappolo venduti dalla catena Eurospin, invece, ne aveva cinque (insetticidi) mentre altri due contenevano tracce di quattro sostanze. Parliamo del pomodoro a grappolo da banco Esselunga e quello ciliegino Carrefour.

Pomodori migliori secondo il test

Dal test de Ilsalvagente si evince che i pomodori migliori sono risultati quelli da agricoltura biologica che vengono venduti sia da Esselunga che da NaturaSi. Sono andati bene anche i pomodorini di Lidl, Solo (Sicilia) e Coop in quanto è stato trovato in essi soltanto un residuo di pesticidi ma a livelli molto bassi. Rame, piombo e metalli pesanti, infine, sono stati trovati in quasi tutti i pomodori anche se in livelli bassi tranne che in quello pachino Igp Agroyal (in cui sono stati trovati maggiori residui di fitofarmaci) .

In ogni caso in primis viene valutato come migliore il pomodoro a grappolo di NaturaSi seguito dal pomodorino a grappolo bio di Esselunga e dal pomodorino ciliegino della Coop. Seguono il motekino oranfrizer di Solo di Sicilia, il pomodoro marzanino della Valfrutta, quello ciliegino della Conad, il pomilio della Valfrutta ed il cliliegino della Carrefour. Infine troviamo quello a grappolo della Esselunga e di Eurospin ed infine quello pachino Igp di Agroyal.

Il consiglio prima di acquistare i pomodori sarà quello di affidarsi al chilometro zero e ai biologici. Inoltre, sarà importante non comperarli fuori stagione in quanto sicuramente saranno di serra. In ogni caso sarebbe opportuno lavarli sempre bene con l’acqua oppure metterli in una ciotola con del bicarbonato per qualche minuto.

Leggete anche: Cartoni della pizza: trovate tracce di bisfenolo “sostanza nociva” per la salute, l’inchiesta de Il Salvagente,

Condividi su