Pensioni ottobre 2023, date pagamento in banca e alle poste e importi con aumenti

Le pensioni del prossimo mese potranno essere ritirate a partire dalla giornata del 2 ottobre. I pensionati possono scegliere se attendere la ricezione della pensione nel proprio conto corrente oppure ritirare direttamente l’importo in contanti in Poste o alla propria banca di fiducia. Il calendario delle pensioni di ottobre 2023 prevede in totale 6 date. Nel prossimo capitolo è possibile consultare l’intero calendario.

Prima di proseguire, ricordiamo che alcuni pensionati potrebbero ricevere un importo più alto per effetto del riconoscimento del rimborso Irpef sul 730 non percepito nei mesi precedenti.

Come avviene la verifica dei pagamenti della pensione

La verifica dei pagamenti della pensione avviene collegandosi all’area riservata My Inps del sito ufficiale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Tutto quello che occorre fare è collegarsi al sito inps.it, cliccare sul servizio Cedolino della pensione e accedere tramite le proprie credenziali. L’accesso può essere eseguito tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Calendario pensioni ottobre 2023: tutte le date del prossimo mese

Ecco il calendario delle pensioni di ottobre. Seguono tutte le date con le iniziali dei cognomi interessati al ritiro presso l’ufficio postale di riferimento e la propria banca.

Lunedì 2 ottobre 2023: riceveranno l’assegno previdenziale i pensionati con i cognomi che inizia da A a B

Martedì 3 ottobre 2023: riceveranno l’assegno previdenziale i pensionati con i cognomi che iniziano da C a D

Mercoledì 4 ottobre 2023: riceveranno l’assegno previdenziale i pensionati con i cognomi che iniziano da E a K

Giovedì 5 ottobre 2023: riceveranno l’assegno previdenziale i pensionati con i cognomi che iniziano dalla L a O

Venerdì 6 ottobre 2023: riceveranno l’assegno previdenziale i pensionati con i cognomi che iniziano dalla P a R

Sabato 7 ottobre 2023 (solo di mattina): riceveranno l’assegno previdenziale i pensionati con i cognomi che iniziano dalla S a Z.

Pensioni ottobre 2023, date pagamento in banca e alle poste e importi con aumenti

Come sempre, ricordiamo che è consigliato contattare telefonicamente il proprio ufficio postale di riferimento per avere conferma della data. Inoltre, per quanto riguarda la giornata di sabato, sottolineiamo un’altra volta che il ritiro della pensione avviene soltanto di mattina e non al pomeriggio. Va anche ricordato che alcuni pensionati riceveranno una pensione più alta grazie al rimborso Irpef sul 730.

Intanto, sul fronte novità, la premier Meloni ha dichiarato che è fondamentale «concentrare le risorse su salari, sanità, famiglie e pensioni, a partire da quelle dei giovani».

Nel frattempo, la Lega punta ancora su Quota 41, la riforma che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi, mentre Forza Italia mira all’aumento delle pensioni minime a 700 euro. Insomma è ancora tutto da vedere.

Riassumendo

– Il calendario delle pensioni di ottobre 2023 inizierà a partire da lunedì 2 ottobre.

– Sabato 7 ottobre è l’ultimo giorno in calendario.

– I pensionati possono scegliere se ritirare la pensione in contanti alle Poste o in banca.

– Alcuni pensionati riceveranno una pensione più alta grazie al rimborso Irpef sul 730.

– Nella giornata di sabato 7 ottobre gli sportelli delle Poste e della banca lavoreranno soltanto al mattino.