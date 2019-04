Pasqua 2019, Via Crucis con Papa Francesco al Colosseo: orario, deviazioni traffico e metro a Roma

Inizia la Settimana Santa 2019 con i numerosi eventi legati alla Pasqua che culmineranno domenica 21 aprile. Immancabile, come ogni anno, la Via Crucis al Colosseo, presieduta da Papa Francesco, in programma per venerdì 19 aprile.

Info Via Crucis a Roma il 19 aprile

Gli eventi pasquali a Roma vedranno il culmine dalle ore 17 di venerdì con la celebrazione della Passione del Signore nella Basilica Vaticana. Dalle ore 21,15, invece, inizierà la Via Crucis al Colosseo, che ricordiamo sarà anche mandata in onda su Rai 1 e in mondovisione. Le celebrazioni continueranno il giorno di Pasqua, domenica 21 aprile, con la Messa in Vaticano e il giorno di Pasquetta, lunedì 22 aprile.

Info mobilità

Per quanto riguarda la mobilità questa vedrà delle modifiche dalle ore 14 di venerdì alle ore 15 di lunedì 22 aprile. Sarà attivata una Green Zone dove saranno vietate manifestazioni, inoltre sarà imposta la chiusura di tutti gli accessi alla stazione Colosseo della linea B del metrò a partire dalle ore 13, anche le linee dei bus subiranno deviazioni.

Per quanto riguarda la Green Zone, questa sarà attiva dalle ore 14 di venerdì alle ore 15 di lunedì 22 aprile. All’interno della Green Zone non saranno permesse manifestazioni. Si tratta di piazza della Repubblica, via Nazionale, largo Magnanapoli, via IV Novembre, via dei Fornari, Foro di Traiano, via di Santa Alessandrina, largo Corrado Ricci, via del Colosseo, largo Gaetana Agnesi, via Nicola Salvi, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena e via del Circo Massimo, via della Greca, piazza Bocca della Verità, via del Teatro Marcello, via del Foro Olitorio, i lungotevere dei Pierleoni, de’ Cenci, dei Vallati, dei Tebaldi e dei Sangallo, il ponte Principe Amedeo Savoia Aosta, piazza della Rovere, la galleria PASA, largo di Porta Cavalleggeri e piazza del Sant’Uffizio, via Paolo VI e largo degli Alicorni, piazza Pio XII, largo del Colonnato, via di Porta Angelica e piazza del Risorgimento, via Crescenzio, piazza Cavour, via Ulpiano, ponte Umberto I, i lungotevere Marzio e in Augusta, via Luisa di Savoia, piazzale Flaminio, via del Muro Torto, piazzale Brasile, via Veneto, via Bissolati, piazza San Bernardo, via Vittorio Emanuele Orlando, piazza della Repubblica.

Sempre a partire dalle ore 13 di venerdì sarà chiuso al pubblico il Colosseo e l’area archeologica del Foro Romano e Palatino. E ancora, a partire dalle ore 13 saranno chiuse al traffico alcune strade. Come riporta muoversiaroma.it le strade interessate dalla chiusura saranno: via degli Annibaldi, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna, da piazza del Colosseo a via di San Gregorio, via di San Gregorio, da via Celio Vibenna a piazza di Porta Capena, via Cavour, in direzione di via dei Fori Imperiali, da largo Visconti Venosta a largo Corrado Ricci. Dalle 15 di venerdì, via di San Gregorio e via Celio Vibenna chiuderanno anche nella direzione da Porta Capena al Colosseo.

Sarà transennata tutta l’area tra piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, largo Gaetana Agnesi, via degli Annibaldi e via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio e l’accesso sarà permesso dopo i controlli. Maggiori info a questa pagina.

