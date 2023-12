Un Natale senza i prodotti tipici di questa festività, sarebbe davvero insolito. E anche quest’anno sulle tavole degli italiani ci saranno tanti dolci caratteristici. Tra questo abbiamo deciso di scovare il pandoro migliore, un prodotto davvero tipico e tradizionale. La bagarre tra gli amanti del pandoro e quelli del panettone è sempre accesa, ma stavolta vogliamo concentrarci sul primo per scoprire che risultati hanno dato i test offerti da Altroconsumo.

Un nuovo studio

Quale pandoro comprare per le feste natalizie? Che sia un regalo da fare agli altri o un prodotto da mettere sulla propria tavola, ecco il test che ci suggerisce quale è al momento quello migliore.

Gli esperti ne hanno valutato 10 e stilato una vera e propria classifica formata da una interessante top 10. Dopo aver visto quali sono i panettoni artigianali da regalare a Natale, ecco quindi un altro utile articolo che fa da consiglio per gli acquisti. Anche in questo caso, come per il panettone, il vero pandoro deve rispondere a requisiti ben precisi, che sia buono oppure no. Burro e uova sono ingredienti che non possono essere sostituiti, anche se in alcuni casi itendono a farlo, cosa che poi li fa uscire dal canone ufficiale.

Il test in laboratori effettuato da Altroconsumo ha quindi innanzitutto verificato la consistenza e le dosi degli ingredienti. Si è poi passati all’assaggio per valutarne anche naturalmente il sapore. Tale test finale è stato fatto sia da esperti pasticcieri, che da semplici consumatori. Ebbene, ad aggiudicarsi il primo posto è stato il Pandoro Tre Marie (1 kg, prezzo medio 13,09 euro al kg). Presente in classifica anche un dolce di una catena di distribuzione: si tratta del Pandoro Conad (1 kg, prezzo medio 4,23 euro al kg). Ma ora è arrivato il momento di scoprire la classifica completa.

Pandoro migliore, la top ten

Se siete indecisi su quale sia il pandoro migliore, il test di Altroconsumo ha già risposto a questa domanda, si tratta di quello prodotto da Le Tre Marie.

Tre Marie il pandoro magnifico, prezzo 13,09 euro Conad Pandoro, prezzo 4,23 euro Bauli il pandoro di Verona, prezzo 7,36 euro Paluani Pandoro di Verona ricetta classica, prezzo 5,99 euro Carrefour extra pandoro, prezzo 5,49 euro Melegatti il pandoro originale Verona, prezzo 6,55 euro Loison Pandoro Classico, prezzo 17,80 euro Balocco il pandoro, prezzo 5,06 euro Maina il pandoro, prezzo 5,28 euro Favorina (LIDL) pandoro classico, prezzo 4,69 euro.

Se però avete bisogno di altri prodotti per diversificare un po’ i vostri regali natalizi, allora ecco la classifica completa uscita fuori dai test effettuati dagli esperti:

Sono questi dunque i prodotti relativi al pandoro migliore. Da segnalare comunque la presenza di un prodotto particolarmente economico che arriva al secondo posto in classifica e che quindi dovrebbe essere considerato il best buy di quest’anno, ossia il miglior dolce della categoria in rapporto a qualità e prezzo. Stiamo appunto parlando del prodotto della Conad, il cui prezzo è di soli 4,23 euro. Per quanto riguarda in generale i prezzi, possiamo dire che si trovano prodotti di buon livello anche sotto i 7 euro, ossia quelli distribuiti dai grandi marchi del settore.

