Manca sempre meno alla fine del reddito di cittadinanza, che come ormai sappiamo da gennaio 2024 scomparirà per lasciare spazio all’assegno di inclusione. Tra polemiche che non mancano per le nuove misure e vari cambiamenti che giungeranno per i percettori, anche a giugno è previsto il pagamento del reddito di cittadinanza. Che ricordiamo ci sarà ancora fino a dicembre, anche se già da luglio molte famiglie lo perderanno a causa delle regole più stringenti. Ma quali sono le date per i pagamenti del mese di giugno del Rdc? Vediamole, ricordando che valgono sempre le due date distinte.

Quando arriva la ricarica del Rda a giugno

La prima notizia è che l’Inps prevede due date per il versamento della quota. Come sempre, infatti, la prima data del pagamento è quella che interessa i nuovi beneficiari, che attendono la prima ricarica sulla carta. In questo caso, quindi, il pagamento arriverà tra il 14 e il 16 giugno.

In queste date arriverà il reddito di cittadinanza anche per coloro a cui è stato approvato il rinnovo del sostegno. Quindi a metà mese giungerà l’erogazione. Per gli alti beneficiari, quindi tutti coloro che già ricevono i pagamenti, bisognerà aspettare tra il 26 e il 28 giugno. In queste date arriverà il pagamento della somma. Basti pensare che proprio in questi giorni stanno arrivando i pagamenti di maggio. Per cui a giugno bisognerà attendere più o meno la fine del mese.

Detto ciò, va ricordato che il governo Meloni, oltre all’avvio dell’assegno di inclusione da gennaio, ha modificato il Reddito di Cittadinanza con le mensilità che si sono accorciate a 7, tranne che per le famiglie in cui sono presenti anziani over 60, minori o disabili.

Pagamento reddito cittadinanza a giugno: ecco le date e il calendario

Anche la soglia Isee risulta abbassata a 9.360 euro. Da settembre, poi, prenderà il via il supporto alle persone idonee al lavoro e di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che riceveranno un assegno di massimo 350 euro sotto forma di indennità di partecipazione a progetti di formazione e altre politiche attive.Da agosto, circa 800mila persone che percepiscono il reddito di cittadinanza lo perderanno ma da settembre, ci sarà la sostituzione, con il Supporto per la formazione e il lavoro.

Di recente, alcune regioni si sono dette contrarie all’abolizione del reddito di cittadinanza considerando le nuove misure più stringenti. E’ il caso di Campania, Puglia e Toscana, che hanno dichiarato l’intenzione di presentare degli emendamenti. In Campania, invece, si parla di una misura di sostegno chiamata Mia, una sorta di sussidio alla povertà per le famiglie campane, considerando che è proprio una delle regioni con più percettori, che però con le nuove misure e i requisiti rischiano di perdere il sostegno.

Per il mese di giugno, insomma, bisogna attendere la metà del mese per ricevere il reddito di cittadinanza oppure la fine del mese per chi già lo percepisce come indica il nuovo calendario.

Riassumendo…