Paesi in cui si fanno più docce (e si consuma più acqua), la classifica

Quando si parla di pulizie non si può badare troppo al risparmio. Chi è capace di rinunciare a una doccia al giorno, dopo una lunga giornata di lavoro? Non ne parliamo poi durante l’estate, dove a volte è necessario anche farne più di una in una giornata. Ma quali sono i paesi in cui si fanno più docce? Ecco la classifica dei pulitoni… i quai comunque dovranno stare anche attenti ai consumi.

Addio bagno, ormai siamo tutti milanesi

Il grande Luciano De Crescenzo divideva gli uomini in soggetti di ragione e individui d’amore. I primi hanno bisogno di tempo, perché devono fare tutto di fretta, quindi meglio la doccia. I secondi invece sono passionali, e si dedicano di più all’edonismo, quindi meglio il bagno in vasca. Inoltre, De Crescenzo individuava queste due caratteristiche (un po’ scherzosamente) in nord e sud, in particolare milanesi e napoletani. Oggi però il tempo è poco per tutti e la vita è tutta una corsa. Diciamo pure che il bagno in vasca è un antico ricordo dei tempi andati (tanto che nei nostri nuovi appartamenti quasi non esistono più.

Ciò detto, quali sono i paesi che fanno più docce? Ci vengono in mente le parole di alcuni attivisti per l’ambiente quando si parla di docce, come ad esempio l’intervento di Donnachadh McCarthy, eco-attivista e giornalista inglese, secondo il quale lavarsi più di una volta a settimana è un vero spreco, oltre che poco salutare. In realtà, infatti, alcuni dermatologi sostengono che il nostro corpo produce anche quelli che vengono comunemente chiamati “batteri buoni” i quali ci proteggono da eventuali infezioni. Lavarsi continuamente quindi ucciderebbe anche questi batteri. In realtà, non possiamo però immaginare persone che davvero non entrino in contatto con l’acqua in nessun modo per giorni e giorni. L’igiene intima va infatti sempre curata, anche più volte al giorno, mentre effettivamente è da dibattere se è il caso di fare proprio la doccia tutti i santi giorni (e come abbiamo visto, anche alcuni dermatologi lo sconsigliano).

Paesi in cui si fanno più docce (e si consuma più acqua), la classifica

Ebbene, lo studio si riferisce ai paesi europei ed è andato a intervistare un campione delle tante nazioni che compongono questo continente. Cosa ci dice la classifica? Udite udite, i più puliti siamo proprio noi italiani, con una media del 95% della popolazione che ha risposto: “faccio la doccia ogni giorno“. Al secondo posto abbiamo invece il Portogallo, con una media che oscilla tra il 94 e l’85%. Il podio è completato da altre due nazioni che si piazzano a pari merito, stiamo parlando di Spagna e Grecia. La loro percentuale va dall’84 al 75%. Completano le zone alte della classifica rispettivamente Bulgaria, Turchia e Macedonia.

Estendendo questa ricerca allo studio effettuato da Euromonitor qualche anno fa per il resto del mondo, scopriamo che comunque la media è di una doccia veloce tutti i giorni. Ecco quindi probabilmente quello che è il vero compromesso che potrebbe mettere tutti d’accordo. In realtà, infatti, bastano davvero pochi minuti per fare una doccia. E in tal modo si evitano anche sprechi eccessivi d’acqua, cosa che fa male non solo all’ambiente, ma anche al portafogli, visti i continui rincari che ormai stanno toccando ogni aspetto del nostro quotidiano. Insomma, lavarsi tutti i giorni è senza dubbio una buona norma, ma per farlo non abbiamo bisogno di passare intere ore sotto l’acqua. È vero che farsi la doccia è anche molto rilassante (a parte in Psycho), ma un minimo di misura è sempre necessario.