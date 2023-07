L’Unione europea ha fretta. Non sappiamo se gli ultimi eventi estremi che stanno colpendo il Sud dell’Europa siano responsabili o meno, sta di fatto che l’Ue sta di nuovo accelerando sui tempi di attuazione del Green Deal, il grande piano varato dall’Ue per rendere più green l’ambiente in cui viviamo. All’inizio furono le auto a benzina e diesel, con il 2035 che resta la pietra tombale per le macchine come le abbiamo conosciute fin da piccoli. Poi è stato il turno delle case, con le ristrutturazioni di buona parte di quelle esistenti per soddisfare la richiesta di fondo del Green Deal. Infine è ora il turno dei vari elettrodomestici presenti nelle case di milioni di italiani.

Obbligo case green, Ue accelera ancora: tutti gli elettrodomestici a cui diremo addio

I primi elettrodomestici a cui dovremo rinunciare saranno le caldaie a gas. Queste scompariranno del tutto entro il 2029, data a partire dalla quale non saranno più in vendita.

Sempre per quanto riguarda le caldaie, tra il 2025 e il 2026 non saranno nemmeno più disponibili gli incentivi per il loro acquisti. Quest’ultimi resteranno in vigore solo per la sostituzione dei vecchi impianti e per l’installazione di tecnologie alternative.

Un’altra rinuncia sarà quelle delle cucine a gas, che verranno rottamate dalle cucine a induzione. Il motivo è semplice: le seconde non sono inquinanti come le prime e hanno il pregio di ridurre i tempi di cottura. Di conseguenza, anche il consumo di energia sarà minore, come richiesto appunto dall’Unione europea. A differenza comunque delle caldaie a gas, il passaggio dalle cucine a gas a quelle a induzione sarà graduale.

Obbligo case green, devi sostituire tutti questi elettrodomestici nei prossimi anni

Gli italiani dovranno poi dire addio ai condizionatori che si basano sull’utilizzo degli idrofluorocarburi, tra i maggiori responsabili delle emissioni di gas ad effetto serra. L’obbligo di sostituire questa tipologia di impianti scatterà a partire dal prossimo 1° gennaio (2024, ndr). Ci sono dunque poco più di 4 mesi di tempo prima che entri in vigore l’obbligo.

Sulla falsariga dei condizionatori contenenti gas fluorurati, la Ue imporrà anche l’obbligo di sostituire i frigoriferi più inquinanti, a partire da quelli che presentano per l’appunto i gas fluorurati.

Nei prossimi anni, quindi, dovremo abituarci a cambiare molto del nostro modo di vivere. E a proposito dei cambiamenti climatici, bisogna citare una lettera di 100 scienziati, tra cui Giorgio Parisi e Antonello Pasini, rivolta ai giornalisti:

“Giornalisti, parlate delle cause del cambiamento climatico, e delle sue soluzioni. Omettere queste informazioni condanna le persone al senso di impotenza, proprio nel momento storico in cui è ancora possibile costruire un futuro migliore. Nel suo ultimo rapporto, il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite è chiaro su quali siano le cause principali del cambiamento climatico: le emissioni di gas serra prodotte dall’utilizzo di combustibili fossili.”

Riassumendo

– L’Unione europea continua ad accelerare sul Green Deal.

– In principio furono le auto a benzina e diesel, poi arrivarono le case, adesso gli elettrodomestici.

– L’obiettivo dell’Unione europea è di eliminare ogni qualsivoglia elettrodomestico inquinante.

– L’obbligo sarà esteso a tutti i Paesi membri dell’Unione europea.

– Gli elettrodomestici che si dovranno sostituire saranno le caldaie a gas, le cucine a gas, i condizionati e i frigoriferi con gas fluorurati.