Per molti vivere negli Stati Uniti è un vero e proprio sogno irrealizzabile, ma forse non tutti sanno che esistono alcune città USA che addirittura pagano coloro che vogliono trasferirsi da loro. Si tratta di importanti incentivi offerti ai lavoratori che vogliono risiedere in tali città e iniziare una nuova vita. Scopriamo insieme di quali città si tratta.

Una nuova vita

Il sogno americano fa ancora proseliti, ma oggi trasferirsi negli Stati Uniti come avevano fatto alcuni dei nostri bisnonni, non è affatto facile.

Tra inflazione, tassi di interesse sempre più elevati e un sistema sanitario che fa storcere il naso a noi europei, iniziare una nuova vita negli USA non è cosa facile, anzi è piuttosto sconveniente a livello economico. Certo, per quanto riguarda i rincari dovuti all’inflazione , non è che da noi le cose vadano molto meglio. Il costo della vita comunque non è paragonabile a quello a stelle e strisce, anche se indubbiamente anche molti stipendi non possono essere messi a paragone, visto che sostanzialmente tutto è proporzionato. L’attrattiva degli USA è comunque sfumata rispetto al passato, ed è per questo motivo che molti stati hanno deciso di attivare degliper alcune città, al fine di incentivare l’arrivo di nuovi lavoratori dall’estero.

Gli incentivi per il trasferimento dei lavoratori provenienti dall’estero sono molto vari e il programma messo in piedi da alcuni stati prevede diverse agevolazioni, come aiuti per l’acquisto della casa, strutture di co-working e abbonamenti gratuiti alle palestre. Insomma, tutta una serie di agevolazioni per invogliare i potenziali lavoratori a trasferirsi. Vediamo però quali sono le città che offrono tali iniziative. A Tulsa, in Oklahoma si sta per aprire un nuovo ciclo dedicati a questi trasferimenti e si offrono 10 mila dollari ai maggiorenni che arrivano da fuori. Il West Virginia ne propone invece 12 mila di dollari per coloro che vogliono trasferirsi.

Stati Uniti pagano per vivere da loro

In Indiana molte città offrono incentivi simili, nello specifico a Noblesville sono previsti 15 mila dollari, mentre a Evansville invece 7200 dollari.

A Topeka, in Kansas si offrono invece 15 mila dollari, mentre in Kentucky sono stati stanziati 8800 dollari. per molte città dello stato c’è poi un ulteriore bonus di 2000 dollari circa. I lavoratori qualificati che invece vogliono trasferirsi a Shoals, in Alabama, avranno un incentivo di trasferimento di 10 mila dollari. Rochester, a New York offre invece 10 mila dollari di incentivi, più altri 9000 per aiutare gli interessati ad acquistare una nuova casa. Per quanto riguarda gli studenti universitari, la proposta più interessante è forse quella del Michigan che propone borse di studio fino a 10 mila dollari. I destinatari devono rimanere nello stato almeno per 12 mesi. Naturalmente, tutte le condizioni offerte da queste diverse città degli Stati Uniti prevedono appunto la permanenza in loco per un certo periodo di tempo, che solitamente è appunto di in anno.

C’è comunque da dire che, secondo le statistiche, circa il 90% di coloro che accettano, poi alla fine decidono anche di rimanere iniziando appunto a vera e propria nuova vita negli Stati Uniti. Insomma, si tratta di una proposta davvero succulenta per tutti coloro che hanno intenzione di iniziare una nuova vita negli USA. Il sogno americano continua e la speranza di fare fortuna nel Paese a stelle e strisce è ancora alta, anche se oggi ha bisogno di una piccola spinta per catturare l’attenzione delle persone.

I punti chiave…