La dea bendata può avere davvero strani modi di farci fare fortuna. A volte anche le monete da un euro possono regalarci una fortuna inaspettata, un po’ come quando si vince alla lotteria. Ci sono infatti alcuni esemplari che hanno un valore che va ben oltre quello stipulato dal Conio. Ma quali sono? Ecco quelle che valgono di più oggi.

Lo spicciolo della fortuna

Quanto valgono le monete da 1 euro? La risposta è un ossimoro, e infatti giustamente è il nome stesso di tale moneta a decretarne il valore.

Ci sono però casi in cui le cose non funzionano in questo modo, poiché ancora una volta il collezionismo ci mette del suo e cambia le carte in tavola. Ma quali sono i fattori che possono far aumentare il valore di tali monete? In realtà, sono molteplici, come detto la questione collezionismo inficia parecchio e quando si tratta di monete limitate, quindi rare, è inevitabile che il valore ne sia accresciuto. Ci sono poi gli errori di Conio che possono rendere appunto tale valuta ancora più singolare e rara. In certi casi si arriva a valori che possono superare i, o addirittura valere le migliaia di euro.

Per monete rare si intendono quei prodotti di scarsa circolazione. Insomma, ce ne sono poche e questo perché la moneta in questione è uscita in una serie limitata, oppure presenta errori, o anche ancora è un’edizione speciale in quanto commemorativa. Tra quelle più rare ci sono quelle prodotte nel 1999, ossia tre anni prima del lancio ufficiale dell’Euro. Si tratta di prodotti scomparsi ormai in molti paesi e che andrebbero quindi consegnate alle autorità per ottenerne il cambio. In 5 Paesi, come Belgio, Francia, Finlandia, Spagna e Olanda, viene anche riportato l’anno sulla faccia stessa della moneta e a quanto pare in questi Paesi ce ne sono ancora tantissime in circolazione, ragion per cui il loro valore è semplicemente di un euro.

Monete da 1 euro, quali sono quelle più rare?

In Italia i pezzi più rari sono quelli della serie lanciata nel 2004 e nel 2005 e hanno una tiratura di 5 milioni. Ancora più rare quelle coniate nel 2018, 2019 e 2020 poiché in questo caso la tiratura è di un milione soltanto. Occhio poi agli errori del Conio, dove appunto sul pezzo mancano delle caratteristiche a causa di difetti di fabbrica. In questo caso però bisogna fare grande attenzione alle truffe. Il problema delle truffe ormai riguarda ogni aspetto del nostro quotidiano, soprattutto sul web, e proprio nel mondo online è possibile mettersi a caccia di improvvisati venditori che promettono di vendere un pezzo particolarmente raro che poi si rivela essere un prodotto taroccato. La moneta greca risulta essere una delle più rare, soprattutto quelle emesse dal 2012 in poi, poiché hanno una tiratura non superiore ai 32.500 pezzi ad anno.

Molto rare anche quelle spagnole, in questo caso eventuali errori di conio possono far valere il pezzo anche migliaia di euro. Per quanto riguarda invece quelle tedesche, la tiratura lanciata dal 2008 in poi è molto rara e viene venduta dai collezionisti anche a 500 euro. Per quanto riguarda invece quelle tedesche, se presentano errori il loro valore è di 1000 euro. Molto rare anche quelle del Vaticano, il quale ha la sua zecca e può quindi proporre facciate dedicate ai grandi Papi della storia. Per quanto riguarda la vendita, se si è in possesso di monete rare, si può fare una valutazione tramite un esperto oppure affidandosi a una ricerca sul web. Naturalmente, rimane il fatto che quelle relative alla tiratura del 1999 devono invece essere consegnate direttamente alle autorità.

I punti chiave…