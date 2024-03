Quanti soldi si ottengono con il mondiale per club? È questa la domanda che ci poniamo oggi, dopo che negli ultimi giorni il torneo ha fagocitato l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio e non solo. Andiamo quindi a scoprire quanto vale economicamente la partecipazione a questo torneo e vediamo anche quali sono le squadre fin qui già qualificate.

Alla conquista degli USA

Altro che Coppa Intercontinentale, ora si passa al mondiale per club. Anzi, con l’arrivo di questo nuovo torneo a 32 squadre, la Fifa ha annunciato che la vecchia formula com partita secca tornerà a partire da quest’anno, quindi effettivamente ci sarà nuovamente la sfida della coppa intercontinentale.

Ma cos’è il mondiale per club? In sostanza, come detto, è semplicemente un trofeo che comprende più squadre dalle diverse federazioni sparse nei vari continenti del globo, e si svolgerà in estate, precisamente dal 15 giugno al 13 luglio del 2025 negli. Insomma, si avrà davvero la sensazione di assistere ai mondiali che solitamente si svolgono in questi due mesi. Come detto, però, stavolta non sono le nazionali ad essere protagoniste, ma proprio i club di calcio.

A parteciparvi vi sono le 4 vincitrici delle ultime Champions League, più le migliori 8 per ranking. Questo almeno per quanto riguarda l’Europa, ossia la UEFA. Anche il CONMEBOL usa un criterio analogo. Discorso diverso per le altre federazioni. AFC, CAF e CONCACAF inseriranno le ultime quattro vincitrici delle rispettive competizioni federali. OFC proporrà invece una sola squadra, in base al ranking ottenuto negli ultimi 4 anni. Infine, c’è un posto riservato anche alla nazione ospitante, tale posto sarà poi deciso successivamente. Nel caso in cui un club dovesse vincere più di un torneo nei 4 anni in analisi, allora si procederà all’inserimento di una ulteriore squadra meglio piazzata nel ranking.

Mondiale per club, quanto si vince?

I numeri parlano chiaro, secondo indiscrezioni il giro d’affari del mondiale per club è davvero mastodontico e sembra quasi una sorta di sberleffo alla Superlega che volevano fare in autonomia alcune big d’Europa.

Al Ahly (Egitto) – Vincitrice CAF Champions League 2020/21 e 2022/23 CAF

Wydad (Marocco) – Vincitrice CAF Champions League 2021/22

Al Hilal (Arabia Saudita) – Vincitrice AFC Champions League 2021

Urawa Red Diamonds (Giappone) – Vincitrice AFC Champions League 2022

Chelsea (Inghilterra) – Vincitrice UEFA Champions League 2020/21

Real Madrid (Spagna) – Vincitrice UEFA Champions League 2021/22

Manchester City (Inghilterra) – Vincitrice UEFA Champions League 2022/23

Bayern Monaco (Germania) – Ranking UEFA

Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA

Inter (Italia) – Ranking UEFA

Porto (Portogallo) – Ranking UEFA

Benfica (Portogallo) – Ranking UEFA

Borussia Dortmund (Germania) – Ranking UEFA

Juventus (Italia) – Ranking UEFA

Monterrey (Messico) – Vincitrice Concacaf Champions Cup 2021

Seattle Sounders (USA) – Vincitrice Concacaf Champions Cup 2022

Club Leon (Messico) – Vincitrice Concacaf Champions Cup 2023 Concacaf

Auckland City (Nuova Zelanda) – Ranking OFC

Palmeiras (Brasile) – Vincitrice CONMEBOL Libertadores 2021

Flamengo (Brasile) – Vincitrice CONMEBOL Libertadores 2022

Fluminense (Brasile) – Vincitrice CONMEBOL Libertadores 2023

I punti chiave…

il montepremi complessivo del mondiale per club ha un valore di 2,5 miliardi di euro;

la sola qualificazione vale 100 milioni di euro;

le uniche italiane qualificate al torneo che si disputerà negli USA nel 2025 sono Inter e Juventus.

Basti pensare che la sola partecipazione dovrebbe fruttare ai club 100 milioni di euro. In totale, partecipare a tutte le gare ed alzare la coppa permetterebbe di incassare 2,5 miliardi di euro, una cifra davvero mostruosa che permetterebbe alla vincitrice di diventare la nuova regina assoluta del calcio. Con un montepremi complessivo di questo livello, è facile capire il disappunto dei napoletani ieri per l’eliminazione in Champions. Con la vittoria infatti i partenopei avrebbero ancora potuto sperare in un buon piazzamento UEFA e qualificarsi per il torneo del 2025. Con la loro estromissione dalla, invece, l’altra italiana a qualificarsi insieme all’Inter è la Juventus. Ma vediamo a tal proposito proprio quelle che sono le squadre fin qui ufficialmente qualificate: