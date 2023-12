Siamo a Natale, ma siamo soprattutto a un passo dalla fine dell’anno. È quindi tempo di fare bilanci, ed è certamente quanto stanno facendo i miliardari che si sono goduti i loro nuovi guadagni in questa annata fortunata. Chi sono quelli che hanno incassato di più in questo 2023 ormai giunto al termine? Ecco la classifica con la top 10.

Da Musk a Zuckerberg

I dati ce li ha forniti Forbes, da sempre esperto massimo quando si tratta di soldi. I numeri sono aggiornati fino al 15 dicembre, data in cui gli esperti hanno potuto scoprire quali sono i miliardari che si sono arricchiti ulteriormente in questa annata.

I dieci personaggi che hanno incassato di più hanno aggiunto complessivamente altri 490 miliardi di dollari al loro patrimonio. Si tratta di una cifra spropositata che dà la misura di quanto questo 2023 sia stato fortunato per alcuni di questi super ricchi. A quanto pare, chi ha incassato di più ha ancora una volta il nome di Elon Musk, che pare abbia aggiunto benal suo patrimonio. Il suo settore, quello tecnologico, si è dimostrato particolarmente remunerativo anche per altri super ricchi. Sette dei 10 big miliardari infatti lavorano nel mondo tech.

Sette miliardari come le magnifiche sette aziende che stanno dominando il mercato e che continuano a spingere i flussi economici dentro i loro patrimoni. Stiamo parlando di Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla e Meta. Se il 2022 è stato l’anno della resa dei conti per le big tech, il 2023 è andato ancora oltre. A tal proposito, il Nasdaq Composite ha ottenuto un rialzo del 42%, praticamente quasi il doppio di quanto fatto nel 2022 che era il 23% dell’indice S&P 500. Le big tech succitate sta controllando il flusso economico, e arricchiscono sempre più i boss che ci sono dietro. Certo, è anche vero che la ricchezza non può pagare la salute (almeno in senso assoluto), ma può probabilmente salvarti dall’apocalisse (vedi il bunker più costoso della storia che sta costruendo Zuckerberg).

Miliardari che hanno guadagnato di più nel 2023

L’anno difficile di Musk, quello scorso, è stato superato alla grande. Se nel 2022 era infatti il miliardario che aveva perso di più, il 2023 lo consacra invece come quello che si è arricchito di più. Si tratta di una gran bella rivincita per il patron di Tesla che, come detto, quest’anno ha aumentato il suo patrimonio con 100 miliardi in più. Nello specifico le inversioni di tendenza delle azioni di Tesla gli hanno fatto guadagnare 108 miliardi di dollari in più. Dominio assoluto degli USA in classifica. Solo due miliardari nella top 10 non vengono dagli States, si tratta di Prajogo Pangestu, magnate indonesiano del petrolchimico e dell’energia, e Amancio Ortega, imprenditore spagnolo che cura Zara. Ma ora eccoci finalmente giunti a scoprire la classifica dei miliardari che hanno guadagnato di più quest’anno. Ricordiamo che questa non è però una classifica dei più ricchi, bensì di coloro che più si sono arricchiti:

1. Elon Musk

Fonte di ricchezza: Tesla, SpaceX

Patrimonio netto: 254,9 miliardi di dollari (+108,4 miliardi di dollari nel 2023)

Fonte di ricchezza: Tesla, SpaceX Patrimonio netto: 254,9 miliardi di dollari (+108,4 miliardi di dollari nel 2023) 2. Mark Zuckerberg

Facebook

118,6 miliardi di dollari (+74,8 miliardi di dollari)

Facebook 118,6 miliardi di dollari (+74,8 miliardi di dollari) 3. Jeff Bezos

Amazon

172,3 miliardi di dollari (+65 miliardi di dollari)

Amazon 172,3 miliardi di dollari (+65 miliardi di dollari) 4. Prajogo Pangestu

Fonte di ricchezza: Diversificato

Patrimonio netto: 52,8 miliardi di dollari (+47,9 miliardi di dollari)

Fonte di ricchezza: Diversificato Patrimonio netto: 52,8 miliardi di dollari (+47,9 miliardi di dollari) 5. Larry Page

Google

111,7 miliardi di dollari (+34,4 miliardi di dollari)

Google 111,7 miliardi di dollari (+34,4 miliardi di dollari) 6. Amancio Ortega

Zara

97,4 miliardi di dollari (+33,2 miliardi di dollari)

Zara 97,4 miliardi di dollari (+33,2 miliardi di dollari) 7. Sergey Brin

Google

107,3 miliardi di dollari (+33 miliardi di dollari)

Google 107,3 miliardi di dollari (+33 miliardi di dollari) Steve Ballmer

Microsoft

110,9 miliardi di dollari (+32,4 miliardi di dollari)

Microsoft 110,9 miliardi di dollari (+32,4 miliardi di dollari) 9. Larry Ellison

Oracle

133,2 miliardi di dollari (+30,8 miliardi)

Oracle 133,2 miliardi di dollari (+30,8 miliardi) 10. Jensen Huang

Nvidia

43,6 miliardi di dollari (+29,8 miliardi di dollari)

I punti chiave…