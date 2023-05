I migliori ristoranti economici tradizionali dei borghi più belli d’Abruzzo

È senza dubbio una delle regioni più belle dello stivale, con paesaggi mozzafiato e luoghi di cultura, ma anche tanta tradizione culinaria. Quali sono i migliori ristoranti economici tradizionali d’Abruzzo? È propio quello che stiamo per scoprire, andando a scovare prodotti tipici serviti in una cornice paesaggistica di grande fascino come solo i borghi mediaveli sanno fare.

Migliori ristoranti economici d’Abruzzo

L’estate è ormai prossima, e scommettiamo che molti italiani stanno già pensando a dove passare qualche giorno di vacanza per staccare la spina e godersi un po’ di meritato relax. Una delle principali passioni degli italiani è senza dubbio il cibo, quindi abbinare una cornice di fascino a punti di ristoro dove si può mangiare bene, è sicuramente una combo particolarmente gradita.

Dopo aver visto quali sono i migliori agriturismi dell’Umbria, stavolta ci concentriamo sul cibo offerto da un’altra regione italiana, capace di offrire altrettanto sapore e tradizione ai propri prodotti.

Partiamo con l’agriturismo. Si trova a Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale situato nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. I piatti proposti sono quelli tipici della cucina abruzzese. Particolarmente apprezzati nel menu la pasta alla chitarra con sugo d’agnello e il pecorino di Farindola.

Nel borgo di Pietracamela invece si potrà gustare la cucina del ristorante Le Macine. Tra i piatti tipici, potrai assaggiare gli arrosticini di pecora, la polenta con salsiccia e funghi e i dolci fatti in casa.

Un altro ristorante imperdibile è senza dubbio l’Antico Tratturo, soprattutto per chi vuole godersi borghi immersi nel verde. In questo caso siamo a Guardiagrele, non troppo distante dalla Majella.

Altri luoghi imperdibili

I piati sono quelli tipici della tradizione regionale, ma certificati con materie prime biologiche. Consigliamo i cavatelli con ragù d’agnello, il baccalà e la pizza dolce.

Chiudiamo con il ristorante Pesolillo, situato in una location che sembra una vera e propria fortezza, ossia il borgo di Calascio. Il luogo in questione è così caratteristico da essere stato usato spesso come set cinematografico per pellicole in costume relative al medioevo. Tra i film più famosi girati nella zona, c’è il fantasy Ladyhawke. Anche in questo caso la cucina è quella tipica abruzzese, con particolare risalto ai prodotti del territorio e alla pizza.

Questi dunque i ristoranti economici tradizionali d’Abruzzo, ma prima di concludere non possiamo non menzionare anche i costi. Il prezzo per un menu completo in questi luoghi è decisamente contenuto, varia infatti dai 25 ai 32 euro a persona.