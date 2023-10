I migliori ristoranti d’Italia del 2024 secondo Gambero Rosso

Il cibo fa bene all’anima dice qualcuno. Scegliere un ottimo ristorante, però, non è affatto semplice. In Italia ce ne sono tantissimi ma alcuni spiccano in particolare. Gambero Rosso ha di recente pubblicato la nuova guida Ristoranti d’Italia 2024, con la lista dei migliori ristoranti italiani che hanno ricevuto le Tre Forchette, il massimo riconoscimento assegnato dalla celebre rivista a un ristorante. Rispetto allo scorso anno sono 7 in più, dato che da 40 sono salite a 47.

Di seguito trovi l’elenco completo dei migliori ristoranti d’Italia del 2024 secondo l’ultima classifica pubblicata da Gambero Rosso per il prossimo anno.

Migliori ristoranti del Nord Italia secondo Gambero Rosso

Piaza Duomo – Alba (provincia di Cuneo)

Villa Crespi – Orta San Giulio (provincia di Novara)

Guido – Serralunga d’Alba (provincia di Cuneo)

Antica Corona Reale – Cervere (provincia di Cuneo)

Del Cambio – Torino

Da Vittorio – Brusaporto (provincia di Bergamo)

Cracco in Galleria – Milano

D’O – Cornaredo (provincia di Milano)

Seta by Antonio Guida – Milano

Lido 84 – Gardone Riviera (provincia di Brescia)

Dal Pescatore – Canneto sull’Oglio (provincia di Monza)

Ristorante Enrico Bartolini Mudec – Milano

Berton – Milano

Miramonti – L’Altro – Concesio (provincia di Brescia)

Le Calandre – Rubano (provincia di Padova)

La Peca – Lonigo (provincia di Vicenza)

Antica Osteria da Cera – Campagna Lupia (provincia di Venezia)

Agli Amici dal 1887 – Udine

Laite – Sappada (provincia di Udine)

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico (provincia di Bolzano)

Ecco i migliori ristoranti del Centro Italia secondo il Gambero Rosso

Osteria Francescana – Modena

Enoteca Pinchiorri – Firenze

Da Caino – Montemerano (provincia di Grosseto)

Lorenzo – Forte dei Marmi (provincia di Lucca)

Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio (provincia di Lucca)

Madonnina del Pescatore – Senigallia (provincia di Ancona)

Uliassi – Senigallia (provincia di Ancona)

Andreina – Loreto (provincia di Ancona)

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri – Roma

Il Pagliaccio – Roma

Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (provincia di Roma)

La Trota – Rivodutri (provincia di Rieti)

Enoteca La Torre a Villa Laetitia – Roma

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel – Roma

Imàgo dell’Hotel Hassler – Roma

Glass Hostraia – Roma.

I migliori del Sud Italia secondo il Gambero Rosso

Reale – Castel di Sangro (provincia dell’Aquila).

Torre del Saracino – Vico Equense (provincia di Napoli)

Danì Maison – Ischia (provincia di Napoli)

Quattro Passi – Massa Lubrense (provincia di Napoli)

Krèsios – Telese Terme (provincia di Benevento)

Taverna Estia – Brusciano (provincia di Napoli)

Pashà – Conversano (provincia di Bari)

Duomo – Ragusa

La Madia – Licata (provincia di Agrigento)

Signum – Salina (provincia di Messina).

I migliori ristoranti d’Italia del 2024 secondo Gambero Rosso

Un pò come abbiamo visto con le migliori pizzerie italiane, anche per i ristoranti Gambero Rosso ha selezionato quelli al top, dove andare almeno una volta.

Riassumendo

– Gambero Rosso ha pubblicato la nuova lista dei migliori ristoranti d’Italia del 2024.

– Della lista fanno parte 47 ristoranti, 7 in più rispetto all’ultima classifica valida per quest’anno.

– Le Regioni italiane rappresentate sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Lecce e Sicilia.

– La Regione con più riconoscimenti è la Lombardia, dove si registrano ben 9 ristoranti che hanno conquistato il titolo di Tre Forchette. A seguire la Regione Lazio con 8 ristoranti.

– Tra i ristoranti premiati ci sono anche quelli dei celebri chef Carlo Cracco (Milano) e Antonino Cannavacciuolo (Villa Crespi).