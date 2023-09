La scuola sta per iniziare, la data in cui si tornerà sui banchi, infatti, è vicina: esattamente il 13 settembre in quasi tutta la penisola da Nord a Sud. Proprio per questo, la corsa agli accessori scolastici dei quali fanno parte anche le penne cancellabili, tra le preferite dai più piccoli, è già partita. L’amore per questa tipologia di penna si deve al fatto che con essa si riescono a correggere con più facilità gli errori. In questo modo i più piccoli si sentono meno frustrati quando commettono un errore di scrittura perché hanno la possibilità di correggerlo senza dover necessariamente strappare il foglio o iniziare da capo.

Quali sono allora le migliori penne cancellabili in commercio in questo 2023? Ce lo svela l’ultima indagine di Altroconsumo.

Perché tali accessori scolastici piacciono

Ancor più dello scorso anno per i cittadini il caro scuola 2023 si rivelerà una vera e propria mazzata. Gli aumenti, infatti, non riguardano soltanto i libri ma anche gli accessori.

Questi ultimi, come gli zaini, le cartelle, i quaderni ed anche lesono oggetti necessari e fondamentali per gli studenti in quanto servono per lavorare in modo più efficiente durante le lezioni e le attività scolastiche. Così facendo non c’è la necessità di cercare o chiedere in prestito del materiale e si risparmia tempo prezioso.

Gli accessori scolastici, poi, consentono agli studenti di partecipare attivamente alle lezioni, di prendere gli appunti e di completare gli esercizi. In questo modo si migliora l’interazione con gli insegnanti e la comprensione dei contenuti.

Tornando alle penne cancellabili, esse sono fondamentali per i bambini. Danno infatti loro un senso di controllo sulla scrittura.

Migliori penne cancellabili 2023 secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Il motivo è che i piccoli sanno che con esse potranno cancellare e correggere facilmente quello che hanno scritto cosicché aumenterà la fiducia in loro stessi.

Sul mercato esistono vari tipi di penne cancellabili. Ma sapete chi inventò il primo modello? Ebbene era il 1979 e nacque grazie alla Paper Mate. Nel nostro paese esse arrivarono invece qualche anno dopo ma con il nome Replay. E fu da allora che gli studenti italiani iniziarono a scrivere con tali penne che ancora oggi sono parte degli accessori scolastici dei primi anni delle scuole elementari se non addirittura di tutto il ciclo della scuola primaria.

Quali sono allora quelle da preferire secondo Altroconsumo? Ebbene dall’analisi che ha messo a confronto dodici modelli di diverse marche, con le quali sono state effettuate da 192 bimbi di età tra i 5 e gli 11 anni alcune prove di scrittura, riscrittura, cancellatura e resistenza, emerge quanto segue.

Tra le migliori penne cancellabili 2023 con 74 punti al primo posto (qualità buona) come migliore del test c’è la Pilot Frixion Ball con inchiostro termosensibile. Segue con 71 punti (qualità buona) e miglior acquisto la Legami penna gel cancellabile – elefante. C’è poi con 67 punti (qualità buona) la Osama Ri-Scrivi Touch mentre a 64 (qualità media) la Carioca Ops.

Riassumendo…

1. Le penne cancellabili sono uno degli accessori scolastici al quale gli studenti delle scuole primarie non potrebbero rinunciare

2. Quali sono le migliori in commercio lo ha definito Altroconsumo mediante un ultimo test 2023

3. Sul podio troviamo la Pilot Frixion Ball seguita dalla la Legami penna gel cancellabile – elefante e dalla la Osama Ri-Scrivi Touch.

[email protected]