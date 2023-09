Migliori marche di tonno in scatola 2023 secondo Altroconsumo e Qualescegliere

Convenienza, versatilità e varietà: ecco i tre principali motivi che spingono i consumatori a cercare le migliori marche di tonno in scatola. In una società frenetica come la nostra, infatti, si opta sempre più per prodotti facili da conservare, che hanno una lunga durata e che non richiedono refrigerazioni e il tonno è uno di questi. Con esso, infatti, si possono preparare pasti veloci e spuntini. In più il tonno è una fonte ricca di proteine di qualità e di acidi grassi omega-3 che sono noti per i loro benefici per la salute cardiaca e celebrale. Tale alimento piace poi molto anche perché ha un sapore leggermente salato e caratteristico di mare.

La sua consistenza sottile e a pezzetti, poi, lo rende adatto per essere mescolato in molte pietanze. Il punto di forza del tonno in scatola è infine la varietà in quanto è disponibile al naturale, in olio d’oliva e vegetale ma anche al curry e in molte altre tipologie.

Detto ciò, quali sono le migliori marche da acquistare al supermercato? In aiuto arriva una lista di Altroconsumo e di Qualescegliere.

Attenzione allo shrinkflation

Come spiegato, il tonno in scatola è l’ideale per preparare molti piatti come i pomodori ripieni o il polpettone, solo per citarne alcuni. Prima di scegliere una determinata marca, però, si dovrebbero prendere in considerazione alcuni fattori come il peso e le informazioni obbligatorie sull’etichetta. Per capire se il prodotto è conveniente, ad esempio, si dovrebbe controllare il peso sgocciolato per evitare di cadere nella trappola dei rincari e dello shrinkflation che è il fenomeno che rimpicciolisce la confezione e non il prezzo.

Tutti si saranno accorti di tale meccanismo quando si acquista un prodotto.

Si tratta purtroppo di uno stratagemma che viene utilizzato per aumentare i prezzi in modo poco trasparente senza che il consumatore se ne accorga. Per fare degli ottimi acquisti, quindi, si dovrebbe prestare sempre la massima attenzione a tale fenomeno.

Per sapere invece quali sono le marche migliori di tonno in scatola presenti sugli scaffali dei supermercati, è possibile consultare le classifiche di Altroconsumo e di Qualescegliere.

Migliori marche di tonno in scatola 2023 secondo Altroconsumo e Qualescegliere

Per Altroconsumo tra le migliori marche di tonno in scatola (l’ultimo test risale però al 2020) ci sono l’As Do Mar trancio intero nonché quello all’olio d’oliva. C’è poi il tonno Selex all’olio di oliva, il Callipo all’olio di oliva e quello dei fratelli Carli, sempre all’olio d’oliva.

Anche sul sito ufficiale del comparatore di offerte Qualescegliere c’è una classifica che si basa in particolar modo sulle recensioni degli utenti. Con un punteggio di 8.5 su 10, troviamo l’As Do Mar trancio interno all’olio d’oliva. I punti forti di questo prodotto sono il trancio intero, la lavorazione in Italia e che è pescato in modo responsabile. Il migliore per rapporto qualità/prezzo con un punteggio di 7.5 su 10 è il Rio Mare Filo d’olio i cui punti forti sono la quantità ridotta di olio d’oliva grazie alla quale si evita lo sgocciolamento. Infine con un punteggio di 8.2 su 10 c’è il Callipo all’olio d’oliva i cui punti forti sono che è realizzato con sale iodato e che proviene da una pesca sostenibile.

