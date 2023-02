Migliori marche di friggitrici ad aria secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Chi desidera mangiare fritti con meno grassi, più digeribili e leggeri, sta iniziando a preferire le friggitrici ad aria. Ma che sono esattamente? Si tratta di quegli elettrodomestici che permettono di friggere gli alimenti con il calore accumulato nella camera di cottura e non con i grassi come olio e burro.

L’olio in realtà si utilizza ma ne basta un piccolo cucchiaio. Chi l’ha utilizzata dice di non poterne fare più a meno perché non solo si elimina la puzza del fritto ma il metodo di cottura è anche più sano ed ecologico. Non tutti però la amano, in molti infatti non l’apprezzano perché la capacità di cottura è limitata alla forma e alla sua dimensione. E poi risulta complicato preparare grandi quantità e diverse portate in contemporanea.

Nel caso si volesse provare, quali sono le migliori marche secondo l’ultimo test di Altroconsumo?

Cosa si può friggere? Che differenza c’è con il forno?

Nelle friggitrici ad aria si può cucinare di tutto: dalla verdura al pesce.

Rispetto al forno, poi, sono più compatte e comode per cui sono l’ideale per chi ha poco spazio in cucina e per chi non vuole cuocere più ricette contemporaneamente. In più, a differenza del forno, consumano di meno e i cibi si cuociono prima.

Il suggerimento di Altroconsumo è quello di provare a utilizzarle, comunque, se il forno non si usa di frequente e si ha poco spazio. Nel caso in cui la propria famiglia sia vasta e si abbia l’abitudine di cucinare varie portate in contemporanea come pane, pizza e dolci, allora meglio scegliere il forno ventilato.

I vantaggi delle friggitrici ad aria sono la possibilità di consumare fino al 90% di grassi in meno rispetto alla classifica friggitrice e quindi di fare una dieta più sana.

Le migliori

E ancora, un altro vantaggio è quello che la propria casa non sarà invasa dai cattivi odori del fritto e inoltre che i cibi cuoceranno più velocememente.

Dall’analisi di Altroconsumo si evince che tra le migliori friggitrici ad aria, il miglior acquisto è la Philips Hd9200/90 3000 serie Airfryer essential che ottiene il punteggio di 68 (qualità buona). La quantità massima di patatine fritte è di 767 grammi.

La migliore del test con il punteggio di 73 (qualità buona) è la Philips Hd9650/90 Premium Airfryer XXL la cui quantità massima di patatine fritte è di 1400 grammi. Più nel dettaglio, ottiene 33 punti per il consumo energetico, 73 per la facilità d’uso, 79 per la sicurezza e 90 per l’affidabilità della marca.

