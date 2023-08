Migliori magliette da jogging secondo un ultimo test: c’è anche quella in vendita da Decathlon a 5,99 euro

Fare jogging sta diventando un’abitudine per un numero sempre maggiore di persone. Proprio per questo ci si chiede quali sono le migliori magliette in circolazione da utilizzare mentre si pratica questo sport che fa sudare parecchio.

Ma perché piace tanto correre? Ebbene, in molti scelgono di fare quest’attività per bruciare calorie e poi perché essa contribuisce al controllo del peso corporeo. Inoltre fortifica i gruppi muscolari compresi quelli delle gambe, delle braccia e dei glutei. In più, a sempre più persone, piace fare jogging perché l’esercizio fisico ha un impatto positivo sulla salute mentale. Contribuisce infatti a ridurre lo stress, a migliorare l’umore e a promuovere una sensazione generale di benessere.

Quali magliette scegliere allora?

Come scegliere

Le migliori magliette da jogging (ovvero per correre) dovrebbe essere traspiranti. In questo modo il sudore non resterà intrappolato tra la pelle e il tessuto. Ciò è molto importante perché così il corpo resterà asciutto il più possibile durante la corsa.

Tessuti traspiranti come il nylon o il poliestere potrebbero rivelarsi una buona scelta perché assorbono il sudore in modo efficace e proteggono dal surriscaldamento.

Potrebbero essere adatte per l’attività di jogging anche le maglie in tessuto tecnico. Esse sono proposte da molte marche di abbigliamento sportivo e sono realizzate in tessuti traspiranti come il nylon o il poliestere.

Si potrebbe inoltre optare per quelle in tessuto a rete o in cotone leggero. Le prime constano di inserti di tessuto a rete e sono ottime per favorire la circolazione e la ventilazione dell’aria. Le seconde, invece, essendo in cotone leggero, offrono un buon livello di traspirabilità. Il punto di forza del cotone è che può assorbire meglio di altri tessuti l’umidità e si asciuga molto più facilmente.

Infine ci sarebbero da valutare anche le maglie senza maniche e quelle a compressione. Queste ultime sono realizzate in tessuti elastici che si adattano in modo perfetto al corpo e offrono non solo un ottimo supporto muscolare ma favoriscono anche la circolazione. Le prime, invece, non hanno le maniche per cui si ha una maggiore libertà nei movimenti e una maggiore ventilazione nella zona delle braccia.

Migliori magliette da jogging secondo un ultimo test: c’è anche quella in vendita da Decathlon a 5,99 euro

La rivista svizzera Srf collegata al programma televisivo Kassensturz ha fatto esaminare in laboratorio quattordici magliette da jogging di prezzi diversi e di marche molto conosciute. Hanno ottenuto il punteggio di molto buono la Adidas Own the run per uomo che sul sito ufficiale costa 35 euro ed è disponibile in sette colori tra cui bianco e nero.

C’è poi la Under Armour UA ­Iso-Chill Laser per donna che sul sito ufficiale costa intorno ai 30 euro in offerta. Esiste nella variante bianca e nera e si legge che è dotata di filtro Iso-Chill che contribuisce a disperdere il calore corporeo dando così una sensazione di massima freschezza.

Troviamo poi la Kalenji Dry di Decathlon per uomo che, udite, udite, costa solo 5,99 euro, come si legge sul sito ufficiale dell’azienda. Questa maglia è al 100% in poliestere riciclato, assorbe e disperde il sudore e asciuga più velocemente di una maglia in cotone.

Le altre che hanno ottenuto il titolo di buono sono: la Manor Sport ­Tennessee Tech per uomo e l’Adidas Own the run per donna. E ancora, la Nike One Dri-Fit Swoosh T-Shirt per donna e la New Balance Impact Run Short Sleeve sia per uomo che per donna.

Riassumendo…

1. Fare jogging sta diventando l’abitudine di sempre più persone

2. Quali sono le migliori magliette per fare questo sport?

3. Secondo la rivista svizzera Srf, tra le migliori ci sono la Adidas Own the run per uomo, la Under Armour UA ­Iso-Chill Laser per donna e la Kalenji Dry di Decathlon per uomo.

