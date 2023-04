I migliori integratori vitaminici economici per affrontare l’estate pieni d’energia

C’è chi cantava la fine dell’estate, ma non è questo il momento, visto che la stagione più calda dell’anno è ancora tutta da venire. Quali sono i migliori integratori vitaminici per affrontare al meglio questa meravigliosa, ma estremamente impegnativa stagione? Sottovalutare l’importanza di questi prodotti può essere nocivo, visto che con il caldo oltre al sudore perdiamo anche tanti sali minerali. È importante quindi integrare la nostra alimentazione con un corretto utilizzo di prodotti specifici che offrano il giusto apporto energetico al nostro corpo.

Andiamo quindi a vedere quali sono quelli migliori e più economici. Piccola postilla prima di iniziare: se pensate di trovare nell’elenco bevande tipo Energy drink, vi sbagliate di grosso. Tali prodotti contengono una forte quantità di caffeina, e sono quindi sconsigliatissimi per l’estate, soprattutto se bisogna affrontare una giornata movimentata. In realtà questi prodotti sono da utilizzare esclusivamente per lo studio e sono assolutamente sconsigliati durante le attività fisiche.

Migliori integratori vitaminici

Un buon integratore vitaminico per l’estate deve contenere una varietà di vitamine e minerali essenziali per il nostro organismo. In special modo, non devono mancare quelle del gruppo B, C, D ed E, oltre a potassio, magnesio, calcio, ferro e zinco. Si tratta di elementi chimici fondamentali per il corretto funzionamento del sistema nervoso, muscolare e immunitario. Inoltre, oltre a favorire la produzione di globuli rossi, aiutano ad assorbire calcio e ferro. Ma quali sono le dosi da poter assumere ogni giorno? Naturalmente, non c’è una regola universale, poiché tale dosaggio varia anche in base alle esigenze del soggetto. In linea generale, comunque, una compressa o una bustina al giorno sono una soluzione ragionevole. Durante l’estate, però, non dobbiamo mai dimenticare di bere tanta acqua, cosa che aiuta ad idratarsi e ad eliminare le tossine in eccesso.

Meglio i prodotti naturali

Continuano la nostra guida dedicata ai migliori integratori vitaminici concentrandoci ora su quelli che sono gli ingredienti preferiti. Innanzitutto, partiamo dal fatto che sono consigliabili sempre i prodotto naturali. Questi possono presentare estratti di frutta, alghe, erbe officinali o fermenti lattici. Oltre alle vitamine contengono anche antiossidanti e fibre, per non parlare poi della massiccia presenza di enzimi e probiotici che aiutano a depurare l’organismo e non solo. Ecco di seguito alcuni esempi di ingredienti naturali:

spirulina;

curcuma;

salmone;

melone.

Il top del mercato attualmente, ecco quali comprare

Entriamo finalmente nel nocciolo della questione e vediamo quali sono i migliori e più economici integratori vitaminici:

Polase Plus : le sue basi chimiche sono potassio e magnesio e aiuta a combattere la pesantezza e la stanchezza tipiche dei mesi più caldi. Si presenta in bustine effervescenti da sciogliere in acqua, con diversi gusti e versioni disponibili. Una bustina al giorno può bastare per coprire il fabbisogno giornaliero di questi minerali. Il costo è di 9,70 € per 24 bustine;

: le sue basi chimiche sono potassio e magnesio e aiuta a combattere la pesantezza e la stanchezza tipiche dei mesi più caldi. Si presenta in bustine effervescenti da sciogliere in acqua, con diversi gusti e versioni disponibili. Una bustina al giorno può bastare per coprire il fabbisogno giornaliero di questi minerali. Il costo è di 9,70 € per 24 bustine; Bios Line Magnesio Completo : è a base di magnesio prelevato da quattro fonti diverse (pidolato, carbonato, citrato e marino), che contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. È disponibile in polvere o in compresse. Il prezzoè di 11,90 € per 30 compresse;

: è a base di magnesio prelevato da quattro fonti diverse (pidolato, carbonato, citrato e marino), che contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e alla normale funzione muscolare. È disponibile in polvere o in compresse. Il prezzoè di 11,90 € per 30 compresse; Vitalmix Energia : è composto da vitamine del gruppo B, C ed E, oltre a coenzima Q10, carnitina e taurina, che aiutano a sostenere il metabolismo energetico e a contrastare lo stress ossidativo. Viene venduto in flaconcini monodose da assumere una volta al giorno. Il prezzo è di 14,90 € per 20 flaconcini;

: è composto da vitamine del gruppo B, C ed E, oltre a coenzima Q10, carnitina e taurina, che aiutano a sostenere il metabolismo energetico e a contrastare lo stress ossidativo. Viene venduto in flaconcini monodose da assumere una volta al giorno. Il prezzo è di 14,90 € per 20 flaconcini; Briovitase Sostegno : è a base di vitamine del gruppo B e C, magnesio e ginseng rosso coreano che, oltre a favorire la vitalità fisica e mentale e la resistenza allo stress, migliorano anche l’umore. Si presenta in bustine solubili da assumere una o due volte al giorno. Il costo è di 12,90 € per 20 bustine;

: è a base di vitamine del gruppo B e C, magnesio e ginseng rosso coreano che, oltre a favorire la vitalità fisica e mentale e la resistenza allo stress, migliorano anche l’umore. Si presenta in bustine solubili da assumere una o due volte al giorno. Il costo è di 12,90 € per 20 bustine; Spirulina Erbe : è a base di spirulina pura al 100%, un’alga ricca di proteine, ferro, vitamina B12 e beta-carotene. Perfetta contro l’anemia, la stanchezza e il calo di difese. Si presenta in compresse da assumere due o tre volte al giorno prima dei pasti. Il costo è di 9,90 € per 100 compresse;

: è a base di spirulina pura al 100%, un’alga ricca di proteine, ferro, vitamina B12 e beta-carotene. Perfetta contro l’anemia, la stanchezza e il calo di difese. Si presenta in compresse da assumere due o tre volte al giorno prima dei pasti. Il costo è di 9,90 € per 100 compresse; Carnidyn Plus : è composto da carnitina, coenzima Q10, vitamina C ed estratti di guaranà e rodiola, che stimolano il metabolismo, la produzione di energia e la resistenza fisica e mentale. Si presenta in compresse da assumere una o due volte al giorno prima dei pasti. Il prezzo è di 15,90 € per 30 compresse;

: è composto da carnitina, coenzima Q10, vitamina C ed estratti di guaranà e rodiola, che stimolano il metabolismo, la produzione di energia e la resistenza fisica e mentale. Si presenta in compresse da assumere una o due volte al giorno prima dei pasti. Il prezzo è di 15,90 € per 30 compresse; Vitadyn Multiminerale: i suoi elementi sono calcio, magnesio, zinco, selenio e vitamine A, C, D ed E, che contribuiscono al mantenimento della salute di ossa, denti, pelle, capelli e unghie. Si presenta in compresse da assumere una volta al giorno. Il costo è di 10,90 € per uno scatolone da 30 compresse.

A voi la scelta

Insomma, questi sono i migliori integratori vitaminici che abbiamo scelto per affrontare al meglio l’estate. Scommettiamo che molti di voi non ne conoscevano i benefici, i quali, come abbiamo visto, sono estremamente variegati, poiché ogni prodotto svolge una particolare funzione in base agli ingredienti che lo compongono. Non vi resta che scegliere quindi quello più adatto alle vostre esigenze, al fine di prepararvi al meglio per i caldi giorni che ci attendono.