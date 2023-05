I migliori gelati light per l’estate

“ll mio consiglio è di non chiedersi perché e per come, ma semplicemente di godersi il gelato mentre è sul piatto – questa è la mia filosofia” diceva Thornton Wilder. E l’estate che sta arrivando è proprio la stagione ideale per gustare i gelati. Si tratta, infatti, di dolci freschi e golosi che piacciono tanto sia ai grandi che ai piccini. Ce ne sono di tutti i gusti per cui chi desidera prestare attenzione alla linea e alla salute può optare per quelli light. Sono infatti gelati a basso contenuto di zuccheri, grassi e calorie ma non per questo sono meno nutrienti e golosi.

Quali sono allora i migliori “leggeri” da gustare quest’estate?

Per stare attenti alla salute e alla linea cosa scegliere?

I gelati light sono il dolce perfetto per coloro che desiderano fare attenzione alla salute e alla linea. Tra i migliori c’è il fitlight di spumone alle fragole che si può fare in casa e per il quale servono solo quattro ingredienti: fragole, yogurt greco magro, dolcificante naturale e albume d’uovo.

È perfetto per chi desidera concedersi una pausa dolce senza sensi di colpa perché consta di 60 calorie ogni 100 grammi. Inoltre è ricco di antiossidanti, vitamina C e proteine. Il punto di forza di questo gelato è anche la velocità: si prepara, infatti, in pochi minuti con il frullatore e poi va conservato in freezer.

Tra i migliori gelati light c’è anche quello al kiwi e allo yogurt greco. Rispetto al gelato con fragole è ancora più veloce da realizzare perché necessita di soli due ingredienti che sono lo yogurt greco magro e i ovviamente i kiwi. Anche questo dolce è ricco di vitamina C, di potassio, di probiotici e poi ha solo 70 calorie ogni 100 grammi.

Per combattere la calura estiva, ecco cosa gustare

Si può preparare con il frullatore o con il bimby e si conserva in freezer.

Si preannuncia quella del 2023, un’altra estate rovente secondo le ultime proiezioni meteo. Una soluzione per combattere la calura estiva e dissetarsi sono i gelati come quello super light al cacao che è fatto con soli 3 ingredienti: cacao amaro, latte vegetale e banana matura. Questo gelato consta di 80 calorie ogni 100 grammi ed è ricco di antiossidanti, magnesio e potassio. È veloce da preparare grazie al Bimby o al frullatore e va conservato bel freezer.

C’è poi il cornetto Algida Desire Roberto Dodi tra i migliori gelati light. A differenza degli altri che si possono fare a casa, questo è confezionato a base di latte vaccino scremato, nocciole Piemonte Igp tostate, cioccolato fondente extra dark 70% e panna vegetale. Rispetto agli altri tre gelati indicati, consta di 110 calorie ogni 100 grammi ma è ricco di fibre, ferro e antiossidanti. Si presenta in un cono di wafer ricoperto di cioccolato fondente e granella di nocciole.

Chi desidera, quindi, un dolce fresco e cremoso, soffice e vellutato, potrà optare quest’estate anche per i gelati light. “Non apprezzare il gelato significa essere indifferenti al cibo” direbbe Joseph Epstein.

