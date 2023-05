I migliori frigoriferi a 12 volt per auto: come scegliere il modello giusto per le tue vacanze estive

Avete mai sentito parlare dei frigoriferi a 12 volt per auto? Si tratta di frigo elettrici che permettono la conservazione dei prodotti che si possono deteriorare. Sono utilissimi soprattutto per lunghi tragitti grazie alla spina. Rispetto a una borsa da frigo, però, possono risultare ingombranti e pesanti ma la comodità è la durata.

Chi ama viaggiare e deve farlo per lunghe tratte, può utilizzare tale prodotto per mantenere freschi i propri alimenti o bevande. Il punto di forza dei frigoriferi a 12 volt per auto è che sono i meno energivori e i più silenziosi. Di solito assorbono circa 60 watt e si basano sui principi della cella di Peltier. Su una piccola mattonella è applicata una differenza di potenziale, in questo caso di 12V, che la fa diventare calda da un lato e fredda dall’altro.

Detto ciò, quali sono le caratteristiche da prendere in considerazione nella scelta?

Cosa valutare

Prima di acquistare dei frigoriferi a 12 volt per auto bisogna capire a quante persone servirà.

Di solito si va da una capacità minima di 8 a una massima di 40 litri. Anche le dimensioni sono importanti in quanto devono essere compatibili con la propria vettura, inoltre l’articolo deve si deve poter spostare facilmente.

Importante è inoltre capire qual è il sistema di raffreddamento: se termoelettrico o a compressore. Il primo, come spiegato, è economico e silenzioso ma la potenza è limitata. L’altro costa di più ma offre una maggiore potenza. Inoltre è necessario considerare l’alimentazione e le funzionalità aggiuntive come il controllo della temperatura o il display digitale.

Quali scegliere allora?

Tra i migliori frigoriferi 12 volt per auto c’è il Mobicool ME27 termoelettrico con una capacità di 26 litri e un costo non troppo alto che si aggira intorno ai 70 euro.

Può essere alimentato sia a 12 volt che a 230 volt, è abbastanza robusto per l’uso outdoor ed è così pratico che si potrà utilizzare anche per il campeggio. Grazie all’ampia capacità si potranno conservare al suo interno anche 4 bottiglie da 1 litro e mezzo in posizione verticale.

La nostra rassegna prosegue con il Vevor Frigorifero portatile 35L che è grande abbastanza per contenere anche 36 lattine da 330 ml o 16 bottiglie da 550 ml. Questo prodotto consta di una certificazione Ce per la conservazione di molte bevande, verdure, frutta, frutti di mare, latte materno ma anche carne e prodotti per la cura della pelle. Il bello è che si può controllare la temperatura anche tramite app ma il prezzo si aggira intorno ai 280 euro.

Chiudiamo con il Tillvex portatile da 3e L, sempre termoelettrico, che ha un costo medio basso, intorno ai 100 euro. Tale prodotto si può utilizzare sia per rinfrescare che per riscaldare grazie alla funzione di raffreddamento che consente di ridurre la temperatura fino a 18 gradi rispetto a quella esterna.

I frigoriferi 12 volt per auto non sono solo una comodità ma anche una scelta di benessere in quanto danno la possibilità di restare idratati e di alimentarsi con i propri cibi preferiti per tutta la durata del viaggio.

