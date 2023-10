Sappiamo tutti quanto la prima colazione dia importante, ma gli italiani sono abituati ad abbuffarsi durante pranzo e cena. I migliori biscotti per fare colazione diventano quindi un compromesso essenziale per riuscire ad attivare al meglio il nostro corpo e iniziare la giornata. In realtà, uova, bacon, frutta e altre prelibatezze non dovrebbero mai mancare sula nostra tavola appena svegli. Ma chi ha il tempo per fare colazione? Si tratta del pasto più importante del giorno, ma per non fare tardi a lavoro siamo costretti a un pasto veloce.

La mattina si va di corsa…

Gambero Rosso ci ha svelato quali sono i biscotti migliori per iniziare la giornata, quelli che appunto offrono il giusto compromesso tra qualità e praticità.

Lavarsi, vestirsi, poi preparare i bimbi per la scuola e via di corsa al lavoro. Il tempo la mattina è davvero poco e prepara una buona e sana colazione è praticamente impossibile per gli italiani. Anche perché la sera precedente le famiglie fanno sempre più tardi. È l’unico momento della giornata in cui possono stare insieme, rilassarsi sul divano e vedere la tv. Alzarsi in anticipo per preparare la colazione significherebbe quindi rinunciare almeno a un’oretta abbondante di sonno, cosa che a lungo andare può creare danni alla nostra salute, in quanto il riposo è un altro fattore fondamentale per il nostro organismo. Ripiegare quindi sui migliori biscotti per la prima colazione diventa un must di tutte le famiglie. Qualche biscotto, un bel bicchiere di latte (o un succo di frutta) e via.

A questo proposito Gambero Rosso ha preso in esame quelli più venduti nei supermercati, insomma ha cercato di capire a quali marche si affidano gli italiani. Ma non è tutto, poiché ha anche effettuato dei test per capire quali sono effettivamente i più buoni. Il primo classificato ha ottenuto un punteggio di 90 su 100 e stiamo parlando degli Abbracci di Mulino Bianco.

Migliori biscotti per colazione, la classifica

Il gap con la seconda posizione è consistente, visto che ha totalizzato 70 punti, ossia ben 20 punti in meno. Stiamo parlando dei Pan di Stelle. A completare il podio ci sono le Gocciole Pavesi con 69 punti totalizzati.

Abbiamo visto il podio dedicato ai migliori biscotti per fare colazione al mattino. Come detto si tratta di un pasto particolarmente importante e meriterebbe una maggiore attenzione da parte delle famiglie. C’è poi da dire che anche il carovita sta influenzando non poco lo stile di vita degli italiani. A tal proposito, l’Istat ci ha fornito un’interessante classifica sulle regioni che spendono di più per la spesa al supermercato. Ma torniamo a parlare di biscottini. Ecco la classifica completa con la top ten:

Abbracci Mulino Bianco Pan di Stelle Gocciole Oro Saiwa Ottimini con riso e Mais Molinetti Mulino Bianco Nascondini Mulino Bianco Macine Mulino Bianco Tarallucci Mulino Bianco Gran Cereale Classico

A dire il vero, in quarta posizione abbiamo un parimerito, visto che Oro Saiwa e Ottimini hanno totalizzato entrambi 65 punti. C’è però anche una posizione aggiuntiva che da Gambero Rosso viene considerato un fuori gara. Stiamo parlando dei kinderini. Sono ovviamente prodotti da Kinder e hanno totalizzato ben 80 punti, cosa che li avrebbe proiettati direttamente al secondo posto. Gli esperti non li hanno messi in classifica perché sono arrivati da poco tempo sul mercato.

