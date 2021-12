Migliori 10 vini rossi italiani secondo il mensile Gentleman

In vista delle festività di fine anno, riproponiamo la classifica dei 100 migliori vini rossi italiani pubblicata dal mensile Gentleman. La graduatoria si basa sulla comparazione dei punteggi assegnati alle bottiglie di vino rosso dalle edizioni 2021 delle principali guide enologiche del Paese: Bibenda, Guida Essenziale ai Vini d’Italia, Vini d’Italia del Gambero Rosso, I Vini di Veronelli, l’Annuario dei migliori vini italiani, Vitae dell’Associazione Italiana Sommelier.

Classifica migliori 10 vini rossi italiani 2021 secondo Gentleman

#1 Bolgheri Sassicaia 2017, Tenuta San Guido (Toscana)

#1 (ex aequo) Torgiano Rosso Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2016, Lungarotti (Umbria)

#2 Solaia 2017, Marchesi Antinori (Toscana)

#3 I Soldi di S. Niccolò 2016, Castellare di Castellina (Toscana)

#4 Es 2018, Gianfranco Fino (Puglia)

#5 Monteverro Toscana Rosso 2017 (Toscana)

#5 (ex aequo) Vulture Superiore La Firma 2015, Cantine del Notaio (Basilicata)

#6 Raccontami 2018, Vespa Vignaioli per Passione (Puglia)

#6 (ex aequo) Amarone della Valpolicella Classico 2016, Allegrini (Veneto)

#7 Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2017, Antinori (Toscana)

#7 Kupra 2017, Oasi degli Angeli (Marche)

#7 Chianti Classico Gran Selezione Sergio Zingarelli 2016, Rocca delle Macie (Toscana)

#8 Amarone della Valpolicella 2016, Monte Zovo – Famiglia Cottini (Veneto)

#8 Amarone della Valpolicella Mai Dire Mai 2013, Pasqua Vigneti e Cantine (Veneto)

#8 Etna Rosso Riserva Contrada Zottorinoto 2016, Cottanera (Sicilia)

#9 Barbera d’Asti Superiore Alfiera 2017, Marchesi Alfieri (Piemonte)

#9 Amarone della Valpolicella Classico Riserva Capitel Monte Olmi 2015, Tedeschi (Veneto)

#9 Tignanello 2017, Marchesi Antinori (Toscana)

#9 Maremma Toscana Baffonero 2017, Rocca di Frassinello (Toscana)

#9 Rosso Piceno Superiore Reggio del Filare 2017, Velenosi (Marche)

#9 Montevetrano 2018, Montevetrano (Campania)

#10 Gattinara Riserva 2015, Travaglini (Piemonte)

#10 Amarone della Valpolicella Sant’Urbano 2016, Speri (Veneto)

Il dominio della Toscana

Anche quest’anno si conferma il dominio assoluto della regione Toscana, che conserva il primato con il vino rosso Bolgheri Sassicaia 2017 di Tenuta San Guido, arrivando ex aequo con il Torgiano Rosso Rubesco Bigna Monticchio Riserva 2016 della cantina umbra Lungarotti.

Non solo però, perché nella top 10 allargata (per via di numerosi casi ex aequo), la Toscana è presente ben 8 volte.

