Migliori oli extravergine di oliva 2023: ecco quelli da avere sulla tavola

L’olio di oliva è uno dei prodotti che portiamo sulle nostre tavole e da cui ci aspettiamo sempre il meglio. Fa parte della dieta mediterranea e lo usiamo praticamente per moltissimi piatti: dalla pasta, ai condimenti, insalate e secondi carne o pesce. Proprio grazie alla sua versatilità, l’olio di oliva extravergine è uno di quei prodotti irrinunciabili. A volte non è facile trovare la qualità nelle bottiglie che acquistiamo, senza contare che anche il prezzo non sempre è dalla nostra parte.

Ecco, allora, che il concorso Ercole Olivario, ci svela quali sono i migliori oli di oliva extravergine. Il concorso è organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e delle imprese e del Made in Italy.

Migliore olio extravergine di oliva 2023 secondo il concorso Ercole Olivario

Per arrivare al risultato finale, una giuria di esperti si è riunita per analizzare e votare gli oli migliori, basandosi sulle due categorie Extravergine e oli extravergini certificati DOP, IGP.

Villa Zottopera Dop Monti Iblei Gulfi dell’azienda agrobiologica Rosso di Chiaramonte Gulfi (Ragusag) in Sicilia

Letizia Dop Monti Iblei Gulfi dell’azienda Rollo di Ragusa in Sicilia e

Hirpinia Dop Irpinia Colline dell’Ufita dell’azienda San Comaio di Zungoli (Avellino in Campania.

A loro volta, gli oli sono stati divisi in intenso, medio, fruttato o leggero. Alla fine risultano premiati 12 oli.Per quanto riguarda la categoria fruttato medio Dop/Igp i vincitori del premio sono:

Nella categoria fruttato intenso, invece, hanno vinto il premio l’olio Quattrociocchi Olio IGP di Roma dell’azienda Americo Quattrociocchi di Terracina e il Prunicce Toscano dell’azienda agricola Biserno di San Vincenzo.

Il concorso ha premiato anche gli oli fruttati leggeri come il San Giuliano dell’azienda Domenico Manca di Alghero.

Per la categoria fruttato medio e fruttato intenso hanno vinto gli oli della Riserva della Società agricola Giovanni Cutrera di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), il Verde Mare dell’azienda Cosmo di Russo di Gaeta e l’olio Ispiritu Sardu dell’Azienda Masoni Becciu di Deidda Valentina di Villacidro. Ma ci sono anche il Cuncordu dell’Azienda Nicola Solinas di Villacidro e l’olio Blend Oro dell’azienda Intini srl di Alberobello.

Le bottiglie da comprare al supermercato secondo Altroconsumo

Il concorso Ercole Olivario premia gli oli artigianali, ma molto speso gli italiani comprano l’olio anche al supermercato perchè costa meno. Ecco perchè, guardando proprio alle bottiglie di olio da poter acquistare nei supermercati ci ha pensato Altroconsumo a fornirci una lista di prodotti da acquistare. Secondo la nota rivista, tra i migliori prodotti figurano l’olio Monini Bios, seguito dall’olio Clemente e Carapelli Bio. La classifica premia anche l’olio Podere del Conte di Eurospin, l’olio Carapelli il frantoio, Desantis 100% italiano, Conad Verso Natura Bio e De Cecco Classico e Caparelli Oro Verde. Tutti hanno un buon punteggio e anche un ottimo rapporto qualità prezzo. A voi la scelta.