Mercatini di Natale 2021: ecco le date, servirà il Green Pass per accedere?

C’è una buona anzi un’ottima notizia. I mercatini di Natale 2021 ci saranno sia in Italia che all’estero. A Vienna, ad esempio, già fervono i preparativi e la manifestazione tanto amata si terrà in piazza del Municipio. Qui si potrà anche ammirare l’albero gigantesco come da tradizione. Detto ciò, ecco le date dei mercatini di Natale 2021 in Italia e le nuove possibili regole per accedervi.

Ci vorrà il Green Pass per accedere ai mercatini di Natale 2021?

Per eventi al chiuso o all’aperto che prevedono un rischio elevato di assembramenti e grosse folle di persone, c’è l’obbligo del Green Pass. Si crede quindi che per visitare i mercatini ce ne sarà bisogno anche se al momento non è ancora ufficiale. Il comune di Bolzano, però, ha già annunciato da fine agosto che servirà il Green Pass per accedere ai mercatini qualora dovesse esserci una forte ripresa dei contagi. In questo modo non si rinuncerebbe alla tanto attesa manifestazione. In tal caso saranno allestiti in modo tale che vi sia un ingresso ed un’uscita.

Le date dei mercatini di Natale 2021

Di solito di mercatini di Natale iniziano alla fine di novembre per terminare la vigilia di Natale (alcuni) e nel giorno dell’Epifania, altri. Sicuramente i più famosi sono quelli del Trentino Alto Adige: da Bolzano passando per Bressanone fino ad arrivare ad Ortisei. Come detto, tra i più importanti c’è quello di Bolzano che è tipicamente tirolese. In tale luogo l’atmosfera tradizionale dei Christkindlemarkt rivive appieno grazie alle circa ottanta casetta in legno che vendono prodotti caratteristici e vin brulè.

Per quanto concerne le date, ecco quelle dei più importanti da Nord a Sud:

1.

20 novembre-6 gennaio 2022,2.dal 5 dicembre al 2 gennaio,3.dal 26 novembre al 6 gennaio 2022,4.26 novembre -6 gennaio,5.25 novembre-6 gennaio,6.20 novembre- 26 dicembre ,7.4 dicembre -6 gennaio,8.7 dicembre-9 gennaio,9.26 novembre – 6 gennaio,10.14 novembre- 6 gennaio 2022,11.dal 20 novembre al 6 gennaio,12.6 dicembre- 6 gennaio,13.27 novembre- 6 gennaio,14.26 novembre-6 gennaio 2022.