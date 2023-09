“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere altri occhi, vedere l’universo attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d’altri: di osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è“, affermava Marcel Proust. Il mondo, d’altronde, è bello proprio perché vario. Ogni Paese ha i propri usi e consuetudini che lo rendono unico nel suo genere. Per questo motivo è importante viaggiare. Proprio perché permette di conoscere le abitudini altrui, aprire la mente e ampliare il proprio bagaglio culturale.

Ma non solo, permette di fare dei confronti che possono rivelarsi utili nel destreggiarsi tra le varie faccende della vita quotidiana. Lo sa bene lo Stato che, spesso, volge un occhio di riguardo agli altri Paesi per vedere quali misure vengono adottate per fronteggiare problematiche simili. Proprio in tale ambito si inserisce il reddito di cittadinanza che, a partire da gennaio 2024, non verrà più erogato in Italia.

Mentre l’Italia cancella il reddito di cittadinanza la Germania lo aumenta

Diverso il destino di tale misura in, dove invece si è optato per un aumento del sussidio in questione. Ecco cosa aspettarsi.

A partire da gennaio 2023 il cosiddetto Bürgergeld ha sostituito il tanto discusso sussidio Hartz-IV. Tradotto in italiano con il termine assegno o reddito di cittadinanza, grazie a tale misura i disoccupati tedeschi possono beneficiare di un sussidio dall’importo pari a 502 euro al mese. Questo avviene a prescindere dal proprio reddito, poiché non sono previsti dei limiti reddituali. L’obiettivo del governo è quello di favorire la piena occupazione. Il tutto attraverso la qualificazione, la continua formazione e il supporto mirato.

Un aiuto indubbiamente importante per i soggetti beneficiari, che a breve potranno fare i conti con una gradita novità. Nel corso dell’ultimo vertice, infatti, il governo Scholz ha approvato un aumento del reddito di cittadinanza in Germania pari a circa il 12%. Tale incremento verrà riconosciuto a partire dall’inizio del prossimo anno e interesserà all’incirca 5,5 milioni di percettori. In base alla normativa, i contributi vengono corretti a gennaio di ogni anno prendendo come riferimento una determinata formula. Quest’ultima si basa per due terzi sull’incremento dei prezzi di beni e servizi necessari. Per un terzo, invece, considera la progressione di salari e stipendi netti.

Bürgergeld, a quanto ammonterà nel 2024

Ma a quanto ammonterà il reddito di cittadinanza in Germania a partire dal 2024? Ebbene, come reso noto dalla tv pubblica Ard, si stima che gli adulti che vivono da soli potranno beneficiare di 563 euro, registrando così un aumento pari a 61 euro al mese. Le persone con un partner otterranno 506 euro, ovvero un incremento pari a 55 euro. I giovani tra 14 anni e 17 anni potranno beneficiare di 471 euro, ovvero con un incremento pari a 51 euro al mese. Coloro che hanno tra 7 anni e 14 anni otterranno 390 euro, ovvero ben 42 euro in più. Per i bimbi più piccoli, invece, è prevista l’erogazione di un sussidio pari a 357 euro, ovvero con un incremento rispetto a quest’anno pari a 39 euro al mese. Degli aumenti, quelli che verranno riconosciuti a partire dal 2024, attraverso cui il governo tedesco intende contrastare l’aumento dell’inflazione.