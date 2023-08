Matrimonio online e nozze low cost: sposarsi su internet a costo (quasi) zero con certificato via email

C’è chi non rinuncerebbe mai a delle nozze da sogno con centinaia di invitati, cerimonie tradizionali e lunghi pranzi o cene da matrimonio come siamo abituati. Ma c’è anche chi vede il matrimonio come una formalità e non vorrebbe o non potrebbe spendere migliaia di euro per organizzare pranzi, eventi e tutto ciò che è legato al mercato del wedding. Con la crisi economica e l’inflazione, poi, riuscire a sposarsi low cost o magari a costo zero sembra quasi un’utopia ma non lo è più.

Sposarsi online spendendo pochissimo, una vera rivoluzione

Ne ha parlato di recente Quotidiano Nazionale. Da oltreoceano arriva il servizio di Courtly che consente agli sposi di sposarsi direttamente su internet senza spendere quasi niente e il certificato, poi, arriva direttamente via email.

Un matrimonio classico, costa mediamente 15-20mila euro a volte anche di più. Tra abiti, pranzi in pompa magna, addobbi e mille altri optional disponibili, i matrimoni rappresentano un vero giro di affari.

Ormai sembrano più dei grandi eventi. Anche invitando poche persone e riducendo la spesa, sposarsi ha comunque un costo non indifferente. Ecco perché dagli Usa si sta diffondendo un nuovo trend, quello del

Durante il covid, nello Utah, era possibile sposarsi su internet. Oggi, una start-up chiamata Courtly, ideata da Micaela Beltran, Kati Holland, e Jeremy Ca, permette a tutte le persone in giro per il mondo di sposarsi online secondo le leggi dello Utah a 500 dollari. In questo modo si potranno evitare tutti quegli impedimenti burocratici ed economici che spesso fanno saltare le nozze. L’idea di base è che il matrimonio è un impegno di due persone a condividere la vita, quindi dovrebbe essere semplice e senza stress, come scrive Quotidiano Nazionale che riporta le parole di Micaela Beltran.

Sposi anche a distanza

La start up in questione permette a tutte le persone del mondo di sposarsi online e gli sposi possono risiedere anche in paesi diversi. Non è un caso che negli ultimi anni sono aumentate molto le relazioni a distanza, anche grazie al boom dei social. Per questo anche sposarsi a distanza, con la sposa in un paese e lo sposo in un altro è diventato realtà. Una volta celebrata la cerimonia online, gli sposi riceveranno il certificato direttamente via email. E il matrimonio è fatto.

Anche a Singapore il matrimonio via web sta diventando quotidianità. Le coppie, da settembre, potranno sposarsi online e una volta finita la cerimonia il certificato di matrimonio arriverà via posta elettronica.

Matrimonio online e nozze low cost: sposarsi su internet a costo zero (con certificato via email)

Il trend è sicuramente destinato ad aumentare, non solo per via della crisi economica ma anche per la globalizzazione che crea nuove tendenze. Ovviamente, il matrimonio classico in Chiesa o in Comune con l’atmosfera della cerimonia, gli invitati e tutto il resto resterà sempre la modalità più amata rispetto a una “fredda” cerimonia online. Ma i tempi cambiano e in un mondo dove ormai si può fare quasi tutto su internet, anche le nozze sono un’opzione da considerare per chi bada molto alla sostanza e poco o nulla alla forma.

Riassumendo