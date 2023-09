Matrimonio in Italia, quanto costa sposarsi nel nostro paese?

A quanto pare anche le cerimonie nuziali sono in calo nel nostro paese. Il trend sta subendo una chiara flessione e il motivo è che il matrimonio in Italia inizia a costare un po’ troppo. Lo studio effettuato da Moneyfarm ci svela i costi voce per voce e ci offre un quadro generale di quella che è la spesa complessiva.

Un trend in netto calo

I dati Istat parlano chiaro in merito, il trend è in netto calo. Nel 2004 si contavano 248.969 matrimoni in Italia. Al 2021 il dato sceso a 180.416. Si tratta di un calo di en 28 punti percentuali. Il motivo? I costi troppo alti. A pesare particolarmente sul conto salato sono le seguenti voci: costi per invitati (56%), ricevimento (19%), abiti (18%) e cerimonia (8%). Il totale ci porta a una cifra complessiva che si aggira intorno ai 25 mila euro, tenendo in considerazione 100 invitati. Naturalmente, molto dipenderà anche dalla location e dal periodo dell’anno. Dimezzando il numero di invitati si può arrivare forse intorno ai 10 mila euro, ma naturalmente per coloro che ambiscono a un ricevimento ancora più lussuoso, la cifra addirittura arriva a superare i 60 mila euro.

Insomma, il matrimonio in Italia costa davvero tanto. E in un periodo di profonda crisi come quello attuale, ci immaginiamo che i numeri del 2021 siano da tagliare ulteriormente. Entriamo più nel merito andando a sviscerare alcune voci. Per quanto riguarda l’affitto della location, i costi variano dai 1500 ai 10 mila euro. Il catering per il pranzo o la cena di nozze comporta solitamente una spesa tra gli 80 e i 200 euro a persona. Particolarmente costoso anche l’abito, soprattutto quello della sposa. Tra vestiti e fedi nuziali difficilmente si scende sotto i 1500 euro complessivi.

Matrimonio in Italia, quanto ci costa?

Per quanto riguarda la tenuta al femminile, si arriva anche a somme che sfiorano i 7000 euro, mentre per i maschietti si va dai 600 ai 3200 euro.

Il giorno più bello potrebbe diventare indimenticabile anche per il conto salato che attende gli sposi. La cerimonia nuziale infatti può essere davvero una batosta per chi deve pagare. Spesso però lo è anche per gli invitati, infatti abbiamo visto in passato che il regalo per il matrimonio può essere anche particolarmente dispendioso e in alcuni casi si decide di non partecipare proprio perché la spesa è troppo alta. Tornado ai costi della cerimonia, da non trascurare nel preventivo anche gli addobbi floreali, i quali possono raggiungere anche cifre stratosferiche, ma solitamente variano tra i 300 e i 3000 euro. C’è poi da aggiungere la spesa per il fotografo, che va dai 500 ai 3000 euro. E che dire della musica? Anche qui i costi variano dai 500 ai 1500 euro. La torta nuziale poi può raggiungere cifre record e costare anche 1000 euro. Infine, c’è da sommare i costi delle bomboniere per ogni invitato, che solitamente costano dai 5 ai 30 euro.

Come abbiamo visto, ci sono tantissimi aspetti da tenere in considerazione quando si vuole affrontare un matrimonio in Italia. Certo, c’è chi si accontenta ancora di una semplice firma al comune e magari passare poi resto della giornata con i testimoni e qualche familiare più stretto. Nella maggior parte dei casi, però, il matrimonio in Italia è visto non come un momento intimo da passare con il proprio partner per suggellare l’amore reciproco, ma semplicemente come una ostentazione del proprio ego. Ed è in questi specifici casi che il conto lievita e si fa particolarmente salato. L’ammontare complessivo quindi va dai 10 mila ai 70 mila euro, a seconda degli invitati e delle esigenze degli sposi. Il calo dei dati Istat sui matrimoni è quindi del tutto ragionevole, viste queste cifre folli.

In sintesi…