Luoghi più costosi e più economici per le vacanze, la classifica

Anche quest’anno l’argomento vacanze tiene banco. Dove ce ne andremo in estate? Naturalmente, come sempre sarà lecito tenere d’occhio i costi, e per questo motivo sarà bene dare uno sguardo a questa classica. Scopriremo quali sono i luoghi più costosi e quelli più economici dove poter passare il meritato riposo in questa estate 2023.

Occhio al conto in banca

Il costo della vita sta crescendo in tutte le città, ormai non tutti riescono ad arrivare a fine mese, figuriamoci prenotare una vacanza per questo estate. Come infatti aumentano i prezzi nel quotidiano, allo stesso modo anche le classiche due settimane di relax in spiaggia si stanno rivelando proibitive. Ma quali sono i luoghi più costosi in questo 2023? Scopriamolo insieme con questa accurata classifica. Per completezza andremo poi a vedere anche quelle che invece sono le mete più economiche, al fine di darvi magari un importante consiglio su dove passare le vacanze quest’anno in estate.

Partiamo subito con il botto. Per farlo abbiamo preso in esame i dati Istat, i quali ci offrono tutte le informazioni disponibili per scoprire qual è la meta più cara quest’anno. Al primo posto infatti svetta su tutte Bolzano, che si guadagna questa poco lusinghiera posizione per avere aumentato il costo della vita più di tutte le altre città del bel paese. L’inflazione tendenziale è pari al più 8,5%. Ci può consolare il fatto che Bolzano non sia propriamente quella che viene definita una meta turistica, quindi anche per quest’anno possiamo starne tranquillamente alla larga.

E se volessimo passare le nostre vacanze a Milano? Non è che qui la situazione cambi molto, visto che il capoluogo lombardo è al secondo posto che un’inflazione che è salita all’8,2%. Il podio lo completa Siena, la quale si aggiudica anche il primato dell’inflazione più alta, ben 9,6%. Fuori dal podio ci sono Genova e Varese. Insomma, queste città italiane non sono affatto economiche se stavamo pensando di parlare le vacanze estive in questi posti.

Un aumento generale

C’è da dire che proprio il settore alberghiero in generale sta subendo un forte rincaro dei prezzi, per non parlare anche dei viaggi. Insomma, tutto l’intero sistema vacanziero ne sta uscendo con le ossa rotte a causa dell‘inflazione. Le tariffe dei servizi di alloggio sono salite in media del +15,2% rispetto al 2022, con punte del +18% per alberghi e motel, mentre villaggi vacanza a campeggi costano l’11,1% in più. I dati Istat quindi ci possono far scoprire quanto le città stiano diventando care, ma è in generale tutto il sistema che lavora nel mondo delle vacanze a subire pesanti incrementi dei costi, rendendo quindi agli italiani sempre più difficile concedersi un po’ di relax fuori città.

Luoghi più costosi e più economici per le vacanze

Bolzano, Milano e Siena sono inavvicinabili per queste vacanze 2023, ma quali sono invece le mete più economiche? Stavolta ci affidiamo a un altro sondaggio per scoprirlo, quello offerto da Revolut il quale è andato a intervistare proprio gli italiani per scoprire dove pensano di pagare meno quest’anno. Ebbene, le risposte indicano che la Spagna ha il miglior rapporto qualità prezzo, seguita dalla Grecia e poi la Croazia a completare il podio. Tornando in Italia, invece, le mete che presentano gli alloggi vacanzieri più economici, e quindi in controtendenza con il resto del paese, sono Caltanissetta, Viterbo e Trapani, con tariffe in calo.

Riassumendo…