Le migliori 50 bisteccherie al mondo del 2022 dove mangiare carne secondo World’s Best Steak Restaurants

Le nostre specialità sono altre, dalla pizza al vino, ma sappiamo difenderci abbastanza bene anche nell’offerta delle steak house, termine inglese utilizzato anche in Italia per indicare le bisteccherie. Tra le prime 50 bisteccherie al mondo del 2022 secondo la classifica World’s Best Steak Restaurants, l’Italia riesce a piazzare tre locali, di cui due a Firenze (e provincia), la patria mondiale della carne fiorentina: al 27° posto, prima assoluta tra quelle italiane, la Trattoria Dall’Oste nel capoluogo toscano. Nelle prime 30 posizioni tra i ristoranti dove mangiare carne si piazza anche Braceria Bifulco, che chiude al 29° posto della graduatoria finale. Infine, in top 50 ritroviamo l’Antica Macelleria Cecchini, alla posizione numero 45, situata a Panzano in Chianti (provincia di Firenze). Dopo aver visto quali sono i migliori ristoranti raffinati, scopriamo le migliori bisteccherie nel mondo e steak house.

Classifica migliori 50 bisteccherie al mondo secondo la World’s Best Steak Restaurants

1. Hawksmoor – Londra

2. Parrilla Don Julio – Buenos Aires

3. Firedoor – Sydney

4. Keens – New York

5. Gibsons Italia – Chicago

6. Cut – Beverly Hills

7. Bavette’s Steak House

8. Carcasse – Koksijde

9. El Capricho – Jimenez de Jamuz

10. Nick & Stef’s Steak House – Los Angeles

11. Restaurang AG – Stoccolma

12. Rockpool Bar and Grill – Sydney

13. Butcher and Singer – Philadelphia

14. Prime + Proper – Detroit

15. Porter House – New York

16. Guard and Grace – Denver

17. Chophouse – Sydney

18. F.X. Buckley – Dublino

19. Cote N.Y.C. – New York

20. Beef & Glory – Vienna

21. Bistecca – Singapore

22. Beast – Londra

23. Casa Julian de Tolosa – Tolosa

24. Dstrikt – Vienna

25. Goodman Restaurant – Londra

26. Knife – Dallas

C’è anche un bistecchiera fiorentina nella classifica tra le migliori steak house

27. Trattoria Dall’Oste – Firenze

28. Baltaire – Los Angeles

29. Braceria Bilfulco – Napoli

30. American Out Tribeca – New York

31. Gallaghers – New York

32.

Mr Porter – Amsterdam33. Grill Royal – Berlino34. Kingsleys – Sydney35. Porter & Rye – Glasgow36. Anahi – Parigi37. Le Boeuf Volant – Parigi38. Prime Steak Club – Città del Messico39. George Prime Steak – Munion40. La Maison de L’Aubrac – Parigi41. La Cabrera – Buenos Aires42. Flat Iron – Londra43. George Prime Steak – Praga44. Maven – Antwerp45. Antica Macelleria Cecchini – Panzano in Chianti46. The Grill – Monaco di Baviera47. Guinea Grill – Londra48. Beefbar Monaco – Montecarlo49. Zelman Meats – Londra50. Sala de Corte – Lisbona.