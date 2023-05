Le città migliori europee in cui viaggiare durante l’estate 2023

Quando si deve organizzare una vacanza spesso si guarda solo ai gusti personali, ma non si tengono conto altri fattori come la qualità della vita, il costo, la sicurezza, l’accoglienza e le spese da sostenere. Insomma, bisognerebbe fare un’analisi prima di decidere dove andare in viaggio e quale mete scegliere. Ma quali sono le città europee migliori per viaggiare in questo 2023? Ad aiutarci nella scelta ci ha pensato la classifica stilata dall’OCU (Organizzazione dei Consumatori e degli Utenti) che basandosi su alcuni fattori, tra cui quelli anticipati, è arrivato a stilare questa lista.

Le città migliori europee da vedere durante l’estate 2023

Al decimo posto si trova Istanbul, una delle città più ospitali al mondo e con tantissime cose da vedere. Non è un caso che è anche una delle città più visitate e molto gettonate.

Nono posto per Lisbona, capitale del Portogallo e una delle mete più amate negli ultimi anni.

Anche due città italiane in lizza

Lisbona è stata premiata in classifica non solo per la sua vivacità ma anche per l’accoglienza che gli abitanti riservano ai turisti. In più è anche una città sicura e si mangia molto bene.All’ottavo posto si trova, l’affascinante città della Russia, che pur non essendo molto economica è tra le più belle da vedere, anche se in questo momento pesa molto la situazione geopolitica.In settima posizione si trova la città di, molto vivibile e anche vicino all’Italia. Oltre ad essere una città molto sicura, la capitale della Slovenia è perfetta per un weekend tra arte e natura. Insomma, si presta bene per una vacanza o un weekend low cost. Sesta posizione per, la città della Lettonia, che durante i mesi invernali è molto gettonata per i mercatini ma anche nel resto dell’anno ha tutte le carte in regola per vincere sul fronte sicurezza e anche per la qualità dei ristoranti.

Quinto posto per Monaco di Baviera, una città super colorata, vivibile, allegra e sicura. Facilmente raggiungibile dall’Italia offre delle cose interessanti tutto l’anno, soprattutto in autunno durante l’Oktoberfest e a Natale durante i mercatini.

Il quarto e terzo posto, invece, sono una prerogativa di due città italiane: Torino e Bologna. Nel caso di Torino, la città piemontese è premiata per la sicurezza, ma anche per l’ospitalità e l’ottima cucina, senza contare la storia e le attrazioni. Bologna, invece, risulta tra le migliori città da visitare nel 2023 anche grazie al turismo enogastronomico.

Seconda posizione per Cracovia, una delle città più economiche d’Europa ma davvero bella da visitare per chi vuole spendere davvero poco senza perdersi nulla. Vincitrice assoluta è Tallin, la capitale dell’Estonia, che ha vinto per la sicurezza e l’ospitalità. E voi quale vorreste scegliere tra queste?