Le 10 regioni più belle del mondo da vedere nel 2019 secondo Lonely Planet

Quali sono le Regioni al Top 2019 secondo Lonely Planet? La celebre rivista di viaggi ha stilato una classifica sulle regioni da vedere quest’anno nell’ambito dei premi Best in Travel. Al primo troviamo una bellissima regione italiana ma sono davvero tante le sorprese che riserva questa top 10.

Al primo posto troviamo il Piemonte. La bellissima regione nord occidentale con le sue valli, gli scenari alpini e gli ottimi vini agguanta la prima posizione delle regioni al top secondo Lonely Planet. A Torino, presso la Biblioteca Reale, quest’anno sarà esposto l’autoritratto di Leonardo da Vinci per i 500 anni dalla morte.

Secondo posto per i Catskills, negli Stati Uniti, regione a nord di New York. Il motivo è certamente legato al 50esimo anniversario Festival di Woodstock, un modo per celebrare lo spirito libero di questa zona dove a fare da padrone oggi sono ristoranti creativi e a chilometro zero ed eventi per celebrare il 50° anniversario di Woodstock.

Al terzo posto si piazza il Nord del Perù, una zona molto bella e spesso sottovalutata. I turisti si recano in massa al Machu Picchu e spesso la parte nord viene bistrattata.

Quarto posto per il Red Centre, in Australia, una delle meraviglie del paese e location di Uluru. La particolarità è che quest’anno il famoso sito sacro sarà chiuso agli scalatori. In zona meritano una visita Ayers Rock, Kings Canyon e il Watarrka National Park.

Quinto posto per le Highlands scozzesi. Oltre ai bellissimi paesaggi questa regione vanta un vero e proprio boom delle distillerie del whisky, entro il 2020 ne apriranno una ventina.

Sesto posto per l’Estremo Oriente Russo. Secondo Lonely Planet da vedere è Vladivostok, la città che più ha colto il cambiamento di questa zona, un tempo remota e depressa.

Al settimo posto troviamo Gujarat, in India. Ad ottobre si svolgerà il 150° anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, i turisti avranno l’occasione di per visitare le bellissime riserve naturali e conoscere le comunità tribali.

Ottavo posto per la regione di Manitoba, in Canada, una zona dove scoprire la natura allo stato puro e conoscere la multiculturalità inaspettata delle sue città.

Nono posto per la Normandia, in Francia. Quest’anno si celebrano il 75° anniversario del D-Day e il 30° anniversario dell’Armada de Rouen ma la Normandia accoglie i visitatori anche con le sue bellissime spiagge e i suoi piatti tipici.

Chiude al decimo posto la Valle del Elqui, in Cile, ei pressi dell’estremità meridionale del vasto Deserto di Atacama. Tra vigneti, montagne e villaggi pittoreschi quest’anno questa bellissima zona sarà caratterizzata dall’eclissi totale di sole.

