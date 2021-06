Lavoro Poste Italiane: assunzioni per postini e non solo durante l’estate 2021

Nuove offerte di lavoro con Poste Italiane che anche a giugno e luglio ha aperto delle nuove posizioni per varie figure, tra cui portlattere, figure di front end e altro. Di seguito una panoramica sulle figure ricercate da Poste.

Offerte lavoro Poste Italiane, le figure ricercate

Poste Italiane è alla ricerca di nuove figure per assunzioni durante l’estate 2021. Tra le posizioni aperte quella di figure di front end per la provincia di Bolzano (Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato, Oltradige Bassa Atesina). Si tratta di contratti a tempo determinato con la possibilità di passaggio al tempo indeterminato. Per poter inviare la candidatura è necessario possedere il diploma e il patentino di bilinguismo. La figura dovrà occuparsi di attività di promozione e vendita dei prodotti delle Poste.

Poste cerca anche postini a tempo determinato per esigenze stagionali. La ricerca riguarda molte province italiane. Per poter inviare la candidatura non vengono richiesti requisiti particolari ma basta il diploma con voto di almeno 70/100 o laurea anche triennale con voto 102/110. Inoltre è necessario possedere il patentino per la guida del motomezzo aziendale. Una volta inviata la candidatura, si riceverà una email dalla Società Giunti OS “[email protected] con un test da svolgere online. In seguito, i candidati saranno anche chiamati per la prova sul motomezzo aziendale.

Tra le offerte di lavoro di Poste Italiane, anche quella per consulenti finanziari per giovani laureati in materie economiche che vogliono mettersi in gioco e conoscono gli strumenti di Office Automation.

In Lazio si cercano anche Specialisti Senior Sviluppo Prodotti. Il candidato deve avere almeno 3-4 anni di esperienza e una laurea in Giurisprudenza. Preferibilmente anche l’abilitazione alla professione di consulente analista finanziario.

Come inviare la candidatura

Infine, tra le posizioni aperte anche quella perLa candidatura può essere inviata da chi possiede una laurea in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Economia e Scienze Statistiche, conoscenze delle tecniche “lean operative”, conoscenza avanzata dell’applicativo MS Excel e capacità di analisi indicatori di performance.

Gli interessati possono inviare la candidatura a Poste Italiane lavora con noi e seguire la procedura guidata per l’invio della propria domanda e per tutti gli altri dettagli.

